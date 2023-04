Système de santé: David contre Goliath

Les dépenses en santé augmentent d’année en année. Si rien n’est fait, de 43% du budget total du gouvernement aujourd’hui, ce pourcentage sera de 68% dans les années 2030, principalement à cause du vieillissement de la population. Aucun pays ne pourra suivre cette progression.

Comparons maintenant la bureaucratie de notre système de santé avec celle de la Suède. Au Québec, pour une population de 8 millions d’habitants, le personnel non soignant totalise plus de 100 000 employés alors que, pour une population de 9,4 millions d’habitants, la Suède en compte 36 500. Le nombre de fonctionnaires à notre ministère de la santé est de plus de 2 000, soit près de 500 cadres, professionnels et fonctionnaires directement au ministère de la santé et 1 600 à la Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ). La Suède, elle, s’organise avec 260 fonctionnaires dont 4 postes de ministres, 20 postes politiques et 236 fonctionnaires. Grande différence.

Que devons-nous retenir de tout cela?

Lourdeur de la structure

Churchill a déjà dit : « On structure nos structures et après elles nous structurent. »

Depuis des années, au lieu d’avoir de l’initiative et de prendre des décisions, nous formons des structures auxquelles il faudra des mois sinon des années pour livrer leurs mièvres rapports. Complètement improductif! C’est pourtant de cette façon que fonctionne le système depuis des années, et ce, aux frais des contribuables. Ce manque d’initiative et de leadership déteint sur tout le reste de la vie économique : diminution de la productivité, cloisonnement des tâches, embauche de personnel supplémentaire, incapacité de licencier un employé improductif et promotion selon l’ancienneté, sans pouvoir tenir compte des habiletés du travailleur.

Avec cette inertie, on a tué le leadership, l’initiative et la créativité du personnel. En se comparant à d’autres, nous tirons de l’arrière parce que notre législation du travail n’est pas adaptée à la réalité, parce que nous cherchons des solutions de facilité, parce que nos conventions collectives et nos règlements bureaucratiques paralysent l’initiative et encouragent le faible rendement et parce que nous cherchons à préserver des emplois au lieu d’essayer d’en créer de nouveaux.

Vent de changement

Déjà en 1993, les analystes Osborne et Gaebler rapportaient : « Les systèmes publics actuels gaspillent la créativité, les talents et l'énergie. Ce n'est pas en dépensant plus ou en dépensant moins, en devenant public ou privé, qu'on va régler les problèmes, c'est en réinventant les fonctions. »

Devant le gouffre vers lequel nous nous dirigeons, nous devons cesser cet immobilisme, changer nos mentalités, être plus progressiste et oser le changement. Le ministre Dubé réussira-t-il à ramener le bateau à sa pleine vitesse? Il s'agit de David (M. Dubé) contre Goliath (FMSQ, syndicats). Il n'y aura pas de guerre mondiale (Dr Barrette) mais sûrement un orage électrique qui, je l'espère, sera passager. Tout doit être entrepris pour diminuer la bureaucratie, augmenter le financement du système de santé et surtout améliorer les soins aux patients.

On ne fait pas d'omelette sans casser des œufs.

Photo fournie par Yves Lamontagne

Yves Lamontagne, md, Ex-président du Collège des médecins du Québec