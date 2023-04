Trump : le pari très risqué de ses accusateurs

Donald Trump est une tumeur maligne logée au cœur de la vie politique américaine.

Ce n’est pas une raison pour ne pas se poser de sérieuses questions sur la stratégie de la justice américaine.

Il semble acquis que les chefs d’inculpation retenus contre lui tourneront autour du paiement de 130 000 $ à Stormy Daniels pour qu’elle garde le silence sur leur relation extra--conjugale.

Enquêtes

Acheter le silence de quelqu’un est peut-être immoral, mais ce n’est pas illégal en soi.

Le problème ici est que Trump était à ce moment candidat à une élection. S’acheter un café devient alors une dépense électorale que vous devez dévoiler.

Trump aurait, selon ce que l’on sait du dossier, falsifié la comptabilité de ses entreprises pour dissimuler la raison du déboursé.

Mais prenons le cas Trump de plus haut.

Il est soupçonné d’avoir incité des émeutiers et des milices organisées à prendre d’assaut le Capitole le 6 janvier 2021.

Il est soupçonné d’avoir voulu influencer le résultat de l’élection présidentielle de 2020 en Géorgie, faisant pression sur un responsable local pour qu’il lui trouve les 12 000 votes qui lui manquaient.

Il est soupçonné d’innombrables fraudes financières et fiscales, notamment d’avoir falsifié la valeur de ses actifs pour obtenir des prêts bancaires plus avantageux.

Il est soupçonné d’avoir apporté dans sa résidence privée, une fois son mandat de président terminé, des documents contenant des secrets d’État et d’avoir entravé l’enquête à cet égard.

Et on peine à faire le décompte de toutes les femmes qui disent avoir été victimes de comportements sexuels inappropriés de sa part.

En clair, il est passible d’être mis en accusation pour des crimes infiniment plus graves qu’une violation des lois sur le financement électoral.

« Chasse aux sorcières » ? C’est peut-être un peu fort.

Il reste que nombre de juristes sont perplexes. Des tas de candidats ou d’élus eurent des affaires extra-conjugales qu’ils cherchèrent à étouffer.

Le candidat démocrate à la présidence en 2008, John Edwards, avait lui aussi voulu acheter le silence de sa maîtresse.

L’affaire ne prit jamais les proportions que prend l’affaire Trump-Daniels.

On dira certes que « personne n’est au-dessus des lois ». C’est vrai, mais on cherche en vain un précédent d’une mise en accusation aussi spectaculaire et grandiloquente pour une affaire mineure en comparaison de tous les autres motifs possibles d’accusation.

Le procureur de Manhattan, Alvin Bragg, est un démocrate. Aux États-Unis, cette fonction est élective. M. Bragg est donc un adversaire politique de M. Trump.

Plusieurs juristes sans la moindre sympathie pour l’ex-président se demandent si Bragg aurait foncé avec une telle impétuosité si le prévenu ne s’appelait pas Donald Trump.

Il fonce armé d’un dossier que le gouvernement fédéral jugea jadis trop faible pour servir de base à des accusations.

Opportunité

L’appui à Trump chez les partisans républicains vient d’ailleurs d’augmenter. Pour lui, cette affaire devient une opportunité.

Mais il est vrai qu’Al Capone fut jadis envoyé en prison pour refus de payer sa juste part d’impôts.