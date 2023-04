Trump et les États-Désunis d’Amérique

Le procès de Donald Trump, qui occupera l’actualité des prochains temps, est révélateur de la fracture intime de l’empire au sud de notre frontière, traversé par une querelle fratricide aux airs de guerre civile.

• À lire aussi: Que se passera-t-il lorsque Donald Trump sera arrêté?

• À lire aussi: [EN IMAGES] Les médias du monde entier attendent Donald Trump devant la Trump Tower à New York

À moins que les Américains ne soient tout simplement plus un peuple, mais une myriade de communautés seulement rassemblées sous une souveraineté impériale.

Cette guerre civile est aussi une guerre idéologique, entre les porteurs de l’idéologie woke et ceux qui y résistent – une guerre symbolisée par le contraste de plus en plus marqué entre la Californie et la Floride. Dans cette guerre, les caricatures abondent des deux côtés.

Trump

On pourrait aussi parler plus largement du contraste entre les deux côtes du pays et ses territoires intérieurs, dont les populations se regardent mutuellement comme des extraterrestres menaçants.

On pourrait aussi parler des pathologies sociales qui s’accumulent, notamment de l’épidémie d’obésité qui frappe une population soumise à ce qu’il y a de pire dans l’alimentation industrielle, et semble plus que jamais frappée d’hébétude par l’industrie du divertissement.

On pourrait aussi parler du rapport pathologique aux armes à feu, et plus vastement, à la violence d’un pays où les fusillades sont presque devenues un phénomène culturel banal.

Donald Trump, quoi qu’on en dise, est moins la cause que le symptôme de ces tensions, qu’il aura toutefois contribué à radicaliser.

Il s’est imposé en 2016 à la manière d’un candidat antisystème prétendant incarner une insurrection populaire dont il se voulait le porte-parole.

Il représentait l’alliance d’une partie des déclassés du système américain avec un milliardaire vulgaire, se voulant le visage du rêve américain.

L’homme était grossier, et s’est presque toujours fait une fierté de sa personnalité tyrannique. L’erreur de ses ennemis aura été de ne jamais comprendre quels espoirs bien des Américains ont projetés sur lui.

Par son volontarisme revendiqué, il promettait à ses partisans de reprendre en main le destin de leur pays.

Il annonçait à sa manière une déclaration de guerre aux élites, et, à travers elle, promettait à ses électeurs de participer à une rébellion leur redonnant leur fierté.

Il promettait aux victimes du libre-échange et de la mondialisation de retrouver leurs usines.

Il promettait de maîtriser la frontière en construisant un mur pour stopper la vague migratoire.

Il promettait aussi de se tenir loin des guerres impériales et de transformer l’Amérique en forteresse d’abord soucieuse de la vie des Américains.

Il n’y est évidemment pas parvenu. Et il a aggravé la crise qui lui a permis de prendre le pouvoir.

Déchéance

Son refus insensé du résultat électoral en 2020 l’a transformé en président déchu en exil au cœur de son propre pays.

Certes, ses partisans se sont rassemblés autour de lui pour ne former qu’un bloc. Mais il est sinon devenu un repoussoir pour une majorité d’Américains.

Son procès lui permettra-t-il de renaître politiquement ou l’enfermera-t-il dans la tribu de ses derniers fidèles?

Telle sera la grande question des prochaines semaines, autrement plus importante que celle de ses rapports avec Stormy Daniels.