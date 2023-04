Un record pour le Défi ski Leucan

Photo fournie par Olivier Mura

Plus de 500 participants ont célébré, le 25 mars dernier à la Station touristique Stoneham, le retour du Défi ski Leucan. Coprésenté par Fenplast et Desjardins, la 15e présentation de l’événement a permis d’amasser 325 000 $, un record (l’ancienne marque était de 271 000 $ en 2019), qui serviront à soutenir au quotidien les familles d’enfants atteints de cancer. Ces profits permettront de financer les services distinctifs et adaptés offerts aux enfants atteints de cancer et leur famille, et ce, dès l’annonce du diagnostic et de financer la recherche clinique, qui a fait passer le taux de survie de 15 % à plus de 82 % en vingt ans. Depuis 2009, une somme totalisant plus de 2 millions de dollars a été récoltée. Sur la photo, de gauche à droite : Nancy Dombrowski, coordonnatrice dons majeurs et partenariats, Leucan ; Laurie-Anne Giguère, chargée de projets – développement philanthropique : Annabelle Guay, jeune porte-parole, 12 ans, et Laurie Gingras, chargée de projet service aux familles, développement philanthropique et responsable des bénévoles, Leucan.

Anniversaires

Isabelle Julien (photo), présidente, stratège publicitaire chez Beez Créativité Média, 53 ans... Bertrand Roberge, ex-propriétaire de BMW Ville de Québec et Lévis... Robert Dion, éditeur (Revue HRI), conférencier et futurologue, 58 ans... Diane Guillot, directrice de l’épicerie Le Frigo, division de Viandex, à Québec... Roberto Luongo, ex-gardien de buts LNH (Panthers), 44 ans... Robert Downey Jr., acteur de cinéma et de télé, 58 ans.

Disparus

Le 4 avril 2022 : Boris Brott (photo), 78 ans, musicien (violoniste) et chef d’orchestre canadien, directeur musical fondateur du New West Symphony à Los Angeles, en Californie... 2021 : Henri Le May, 81 ans, député de la circonscription de Gaspé pour le Parti Québécois de 1981 à 1985... 2020 : Tom Dempsey, 73 ans, ex-botteur qui a joué dans la NFL en dépit du fait qu’il est né avec une malformation le privant d’orteils au pied avec lequel il effectuait son travail... 2019 : Maurice Lemire, 91 ans, historien de la littérature, professeur et chercheur québécois à l’Université Laval... 2018 : Clément Vincent, 86 ans, agriculteur et homme politique fédéral (Nicolet-Yamaska), provincial (Nicolet-Bécancour) et municipal du Québec... 2016 : Rita Lafontaine, 76 ans, comédienne québécoise... 2015 : Elmer Lach, 97 ans, l’un des plus célèbres compagnons de trio de Maurice Richard avec les Canadiens de 1940 à 1954... 2013 : Jean Cousineau, 75 ans, compositeur et violoniste québécois... 2013 : Roger Ebert, 70 ans, journaliste américain et critique de film... 2012 : Claude Miller, 70 ans, cinéaste français... 2005 : Edward Bronfman, 77 ans, homme d’affaires canadien... 1993 : Douglas « Coco » Léopold, animateur et chroniqueur... 1992 : Yvette Brind’Amour, 73 ans, comédienne et cofondatrice du Théâtre du Rideau Vert... 1968 : Martin Luther King, 39 ans, leader du mouvement américain pour les droits des Noirs.