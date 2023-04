Voici à quels joueurs actuels se comparent Connor Bedard et les autres meilleurs espoirs du prochain repêchage de la LNH

À quels joueurs actuels les meilleurs espoirs du prochain repêchage de la Ligue nationale de hockey, dont Connor Bedard, se comparent-ils? C'est l'exercice auquel s'est prêtée la Centrale de recrutement du circuit, à plus de deux mois de l'attendue séance de sélection.

Le spectaculaire Bedard, pressenti pour être le premier choix de l'encan qui se déroulera à Nashville, les 28 et 29 juin, ressemble-t-il plus à Sidney Crosby, Connor McDavid ou Alex Ovechkin? Eh bien, le verdict est... aucune de ces réponses, selon un article publié mardi sur le site web de la LNH.

Non, la vedette du dernier Championnat du monde de hockey junior est plutôt de la trempe de l'attaquant des Rangers Patrick Kane, selon les recruteurs.

Getty Images via AFP

Ces derniers vantent le lancer, le sens du hockey et le leadership de celui qui risque de devenir rapidement l'une des grandes vedettes de la LNH. Ils mentionnent aussi son anticipation et sa facilité à bouger ses mains rapidement, le décrivant comme « dans une classe à part » si on le compare à tous les autres joueurs de sa cuvée, qui est pourtant l'une des plus relevées des dernières années.

Avec les Pats de Regina, dans la Ligue junior de l'Ouest, l'attaquant a amassé 143 points - dont 71 buts - en 57 matchs de saison régulière cette année.

Photo AFP

Fantilli, comme MacKinnon

Le joueur de centre Adam Fantilli, qui évolue avec l'Université du Michigan, dans la NCAA, se compare pour sa part à Nathan MacKinnon, de l'Avalanche. Du haut de ses 6 pi 2 po, le joueur d'avant a récolté 29 buts et 35 aides, pour 64 points, en 35 parties durant la récente campagne.

Les recruteurs soulignent sa compétitivité et le décrivent comme un attaquant de puissance. Fantilli était placé au deuxième rang du classement de la Centrale à la mi-saison.

Voici les trois autres meilleurs espoirs, selon sa liste :

3. William Smith

Position: Centre

Meilleurs atouts: Lancers, passes

Joueur comparable: Trevor Zegras, des Ducks

4. Ryan Leonard

Position: Ailier droit

Meilleurs atouts: Touche autour du filet, jeu physique

Joueur comparable: Matthew Tkachuk, des Panthers



5. Brayden Yager

Position: Centre

Meilleurs atouts: Coup de patin, lancer puissant

Joueur comparable: Jonathan Toews, des Blackhawks