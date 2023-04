Voici tout ce qu’il faut savoir sur la nouvelle saison de l’émission «Les Chefs!»

Ayant presque tous grandi en regardant «Les Chefs!», les 13 nouveaux aspirants s’amènent cette saison dans la cuisine en étant préparés, à l’affût des nouvelles tendances, mais surtout, en ayant compris l’importance de mettre de la sauce dans les assiettes.

Pour la 12e saison de la compétition culinaire, «beaucoup de choses qui n’ont jamais été faites» dans la cuisine attendent la nouvelle brigade de la cheffe Colombe St-Pierre, a prévenu la production, lundi, au dévoilement des deux premiers épisodes aux médias.

Dès leur entrée dans la cuisine, les aspirants-chefs auront à préparer un poulet à la Kiev, soit un suprême de poulet frit, farci de beurre aux herbes, et accompagné de pommes de terre. Parfois très bien exécuté et parfois manquant de raffinement, ce défi, remporté pour la première fois par une femme, entraînera au premier duel trois aspirants, après lequel l’un d’entre eux devra accrocher son sarrau.

PHOTO COURTOISIE ICI Radio-Canada

Déstabiliser les aspirants tout en apaisant le facteur stress

Les candidats qui se présentent dans la cuisine sont influencés et savent mélanger les différentes techniques et styles, incorporant par exemple des produits boréaux avec une technique asiatique, tout en travaillant les produits québécois, a fait valoir la cheffe Colombe St-Pierre.

«C’est d’ailleurs la résultante de l’histoire de la cuisine québécoise», a-t-elle rappelé lundi.

La préparation des défis et des duels est un travail de longue haleine pour les juges Jean-Luc Boulay, Isabelle Deschamps Plante, Normand Laprise et Pasquale Vari – qui restent parfois des heures sur le plateau après les tournages pour rassurer et encourager les participants –, qui y réfléchissent tout au long de l’année.

PHOTO COURTOISIE ICI Radio-Canada

La production s’inspire aussi de ce qui se fait ailleurs, dans d’autres émissions du genre puis l’adapte au format québécois, tout en gardant à l’esprit le contexte socio-économique du moment.

«Après la 12e saison, le défi des pâtes [ce n’est plus un défi] tout le monde sait faire des pâtes, comme les desserts, tout le monde arrive une ou deux recettes en tête», a soulevé le chef enseignant à l’ITHQ, Pasquale Vari.

Dans le deuxième épisode, la brigade sera divisée en six équipes de deux. Les duos devront obligatoirement cuisiner la protéine du frigo qui leur sera attitré, en plat principal, et celle de leur congélateur en entrée. Ils n’auront pas accès aux tables de produits et n’auront pas de temps alloués pour la planification. Le défi amènera au duel quatre aspirants de la brigade, alors que deux d’entre eux devront rendre leur tablier.

PHOTO COURTOISIE ICI Radio-Canada

Plus tard au cours de la saison, les cuistots auront aussi à cuisiner à relais avec une pendule d’échecs. «Impossible de s’endormir en écoutant l’émission», a avisé le chef Jean-Luc Boulay, soulignait l’immensité des connaissances que les participants acquièrent sur le plateau de l’émission.

«C’est incroyable de les voir progresser à ce point en un mois de tournage», a-t-il dit.

Animée par Élyse Marquis, la 12e saison de l’émission «Les Chefs!» s’installera sur ICI Télé, lundi prochain, dans la case de 20 h.