1500 travailleurs recherchés dans les hôtels de Québec

Même s’il reste toujours des centaines de postes à combler, l’industrie hôtelière de la région de Québec envisage la prochaine saison touristique de manière plus positive au niveau de la main-d’œuvre.

L'an dernier, pour faire face à la pénurie de travailleurs durant la haute saison, plusieurs hôtels de Québec avaient été obligés de fermer des blocs de chambres, se privant ainsi de revenus importants.

Toutefois, selon Alupa Clarke, directeur général de l’Association hôtelière de la région de Québec, la situation s’annonce moins dramatique cette année.

«C’est plus positif que l’été passé. L’an dernier, il nous manquait 3000 employés. Cette année, on parle plus d’autour de 1000 à 1500. La situation est plus positive. Il y a un certain retour des personnes qui avaient quitté le secteur qui sont revenues parce que la pandémie est bel et bien terminée», a affirmé M. Clarke.

Taux d'occupation

«La reprise se poursuit. Nous avons eu le meilleur taux d’occupation au Canada l’été passé, à Noël, durant le Carnaval et pendant la semaine de relâche. Donc, ça donne un engouement au secteur. La situation est meilleure», a ajouté M. Clarke.

Le recrutement est un travail de longue haleine et «il ne faut pas lâcher le morceau», ajoute-t-il.

«Selon l’impression générale, il n’y aura pas d’étages ni de chambres de fermés. On sera à pleine capacité.»

Retour au boulot

Face à la hausse du coût de la vie, M.Clarke n’écarte pas la possibilité que des personnes, qui avaient quitté le marché de l’emploi durant la pandémie, décident d'y revenir.

«La reprise de l’hôtellerie et du tourisme est bien enclenchée à Québec. Ça fait neuf mois que cela se poursuit. Les gens sont moins inquiets de revenir. (...) Les taux de réservation pour l’été sont déjà à 45% et à 50% pour septembre et octobre», se réjouit-il.

Demande changeante

La demande des Québécois pour visiter les régions du Québec commence à s’essouffler, confirme-t-il.

«On assiste à un retour à la normale. Les Québécois vont davantage à l’extérieur, mais c’est combler par le retour des touristes internationaux : France, Allemagne, Japon, Corée du Sud, Nouvelle-Angleterre. Je parle pour la ville de Québec. C’est du kif-kif comme on dit en bon français.»

Des mesures en appui

Dans le but d’améliorer l’attractivité des métiers dans le secteur touristique, trois nouvelles initiatives ont été dévoilées mercredi par différents organismes.

Ces initiatives consisteront principalement à organiser des événements portes-ouvertes, à lancer d’une campagne de valorisation des métiers en tourisme et à faire la promotion d’une carte avantages pour les travailleurs du secteur. Le ministère du Tourisme injecte près de 900 000$ dans ces actions.

Au dernier trimestre 2022, on comptait 34 000 postes vacants au Québec dans le secteur touristique, soit près de 14% de tous les postes vacants dans l’économie de la province.

«On ne vas pas endiguer la pénurie de main-d’œuvre du jour au lendemain. On en a jusqu’en 2030, peut-être 2035. Ce qu’on veut c’est d’être attractif et garder les travailleurs chez nous. On déploie tous les efforts nécessaires pour être attractifs et avoir une certaine rétention», a indiqué Xavier Gret, directeur général du Conseil québécois des ressources humaines en tourisme.

Ces mesures sont accueillies positivement.

«Ça va aider, c’est sûr. Toutes les initiatives vont porter fruit», a commenté M. Clarke.