BEAUPRÉ, Jean



À L'Hôtel-Dieu de Lévis, le 28 mars 2023, à l'âge de 75 ans, est décédé monsieur Jean Beaupré, conjoint de dame Danielle Gauthier, fils de feu dame Gilberte Canac-Marquis et de feu monsieur Armand Beaupré. Il demeurait à Saint-Janvier-de-Joly.La famille vous accueillera à la :de 13 h à 15 h.Pour ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône " Cérémonie " située sur l'avis de décès du site Web au www.lepinecloutier.com. Outre sa conjointe Danielle et son fils Yan Blanchet (Annie), il laisse dans le deuil ses enfants : Philippe (Stéphanie) et Lucie (J-P); ses petits-enfants : Gabriel, Mathieu, Émile, Simon, Jeanne et Céleste; ses frères et soeurs : André (Danielle), Claire (Joëlle) et René (Madeleine); ainsi que ses neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Diabète Québec (3700, boulevard Crémazie Est, Montréal, Québec, H2A 1B6) 514 259-3422, www.diabete.qc.ca