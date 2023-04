LAMBERT, Sœur Agathe



À la Maison généralice des Sœurs de la Charité de Québec, le dimanche 2 avril 2023, à l'âge de 89 ans, est décédée Sœur Agathe Lambert (en religion : Sœur Marie-de-la-Jemmerais), Sœur de la Charité de Québec, après 68 ans de vie religieuse. Elle était la fille de monsieur Lucien Lambert et de madame Éva Laflamme, de Saint-Adrien-d'Irlande, QC. Les membres de la famille de Sœur Agathe Lambert seront accueillis à laL'inhumation des cendres se fera au printemps au cimetière de la Communauté, à Notre-Dame-de-l'Espérance, Québec. Elle laisse dans le deuil, outre les membres de sa famille religieuse, ses sœurs, son frère, ses beaux-frères et ses belles-soeurs : Armandine (Lorenzo Jacques), Adstock, QC ; Yvette (feu Maurice Jacques), Thetford Mines, QC ; Irène (feu Armand Côté), Thetford Mines, QC ; Huguette (feu Pierre Labranche), Thetford Mines, QC ; Juliette (feu Roch Dion), Thetford Mines, QC ; Lucien, Saint-Adrien-d'Irlande, QC ; Aimé Côté (feu Rita), Thetford Mines, QC ; Denise Turgeon (feu Jean-Claude), Brigham, QC ; Albert Turgeon (feu Anne-Marie), Cowansville, QC Jacinthe Langlois (feu Julien), Thetford Mines, QC ; Monique Lemay (feu René), Québec, QC ; ainsi que plusieurs neveux et nièces, cousins et cousines.