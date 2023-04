«Air»: Ben Affleck et Matt Damon à la poursuite de Michael Jordan

Comment la fameuse chaussure de sport Air Jordan est-elle née? C’est sur ce morceau d’histoire que se sont penchés Ben Affleck et Matt Damon et les deux amis d’enfance nous parlent des coulisses de «Air».

Le 1er avril 1985, il y a 38 ans, la première paire de Air Jordan faisait son apparition dans les magasins américains, Michael Jordan l’avait portée pour la première fois sur un court de basketball le 17 novembre 1984. Mais comment et pourquoi le futur plus grand joueur de basketball au monde a-t-il décidé de signer avec Nike? Car à l’époque, le marché des chaussures de sport était dominé par Adidas et Converse. Comment la "petite" compagnie qu’était Nike a-t-elle réussi à s’imposer et à convaincre le joueur alors âgé de 18 ans?

Ce sont les réponses – passionnantes – à ces questions qui constituent la trame narrative de «Air», réalisé par Ben Affleck et produit par Matt Damon pour Amazon par l’entremise de la compagnie Artists Equity, créée par les deux amis.

La demande de Michael Jordan

«Non, je n’étais pas adolescent dans les années 1980, mais je viens de Chicago et j’aime les Bulls... la première équipe pour laquelle Michael Jordan a joué dans la NBA. Comme tout le monde, j’ai été confiné pendant la pandémie et j’en ai profité pour regarder la série documentaire de Netflix, "The Last Dance"[dans laquelle on suit la carrière de Michael Jordan]. Un extrait de cinq minutes y est consacré à Nike et à la manière dont Air Jordan a vu le jour», a expliqué Alex Convery, le scénariste de «Air» lors des conférences de presse auxquelles l’Agence QMI a participé.

«On essaye forcément d’écrire un scénario qui va être remarqué. L’une de ces manières est de pouvoir résumer le film en une seule phrase – en l’occurrence: «La manière dont Nike a recruté Michael Jordan». Il fallait également que le personnage principal soit fort. À mon avis, Sonny (Matt Damon) et Deloris (Viola Davis) élèvent le film et en font autre chose que l’histoire d’une simple chaussure.»

«J’ai tendance à considérer qu’il s’agit de ce que j’appelle un "petit grand film". "Petit" parce que l’action se déroule sur environ une semaine, "grand" parce qu’il s’agit de Nike et de Michael Jordan.»

«J’ai demandé à rencontrer Michael Jordan afin de lui parler du film. Je voulais obtenir son aval par respect envers lui, sa famille, ce qu’il représente ainsi que pour moi et le film. La chose la plus stupide que j’aurais pu faire aurait été de réaliser un film dans lequel je ne le montre jamais, mais qui parle de lui et qui raconte une partie de sa vie, sans même le consulter. S’il m’avait dit de laisser tomber, c’est ce que j’aurais fait», a raconté Ben Affleck de la genèse de «Air».

«Je pensais vraiment qu’il allait s’y opposer puisque nous n’avions pas du tout acheté les droits de son histoire. Je lui ai immédiatement précisé que le scénario prenait parfois quelques libertés historiques, que nous n’avions pas vérifié le déroulé exact des événements ni les paroles exactes prononcées par les protagonistes. J’ai aussi insisté sur le fait que je ne voulais en aucun cas aller à l’encontre de ses principes et que je souhaitais que l’histoire lui soit fidèle.»

«Michael Jordan ne m’a jamais parlé de lui, il ne m’a parlé que des autres. Il tenait, notamment, à ce que George Raveling [NDLR le directeur du marketing de la division de basketball chez Nike] soit inclus, et c’est pour cette raison que Marlon Wayans est dans le film et que je lui ai demandé de faire des recherches, de comprendre cet homme, de s’assurer qu’il possédait bien la version originale du discours de Martin Luther King Jr. "I Have a Dream", etc.», a indiqué le réalisateur.

«Je lui ai posé des questions sur son père – je voulais, au départ, que ce soit Michael qui décide de signer avec Nike, ses parents ne faisaient pas vraiment partie du film. Il m’a dit que c’est sa mère qui avait insisté, qui avait tout négocié avec Nike», dont un pourcentage sur les ventes des chaussures de sport, du jamais vu à l’époque!

«Michael Jordan est extrêmement intimidant. Je ne l’avais jamais rencontré, j’avais l’impression d’être sur le mont Olympe et d’être en présence d’un dieu. Et pourtant, lorsqu’il m’a parlé de sa mère, j’ai vu une telle vénération, un tel respect, un tel amour que j’en ai été chamboulé – j’ai d’ailleurs honte de ne pas l’avoir réalisé avant – et j’ai pris conscience à ce moment-là que Deloris était le cœur de cette histoire inspirante. Deloris Jordan est emblématique de ce que tant de mères représentent pour tous ceux qui débutent, jeunes, dans un métier qui va les propulser sur le devant de la scène. La gloire, l’argent... tout cela demande énormément de supervision», a détaillé Ben Affleck, qui a lui aussi débuté sa carrière alors qu’il n’était qu’un enfant.

«À brûle-pourpoint, je lui ai alors demandé quelle actrice il voulait pour incarner sa mère et il m’a répondu qu’il fallait que ce soit Viola Davis. [...] Il nous incombait donc de développer un rôle que Viola ne pouvait pas refuser.»

Un air de nostalgie

Matt Damon tient le rôle de Sonny Vaccaro, directeur du marketing, ami de Philip Knight (Ben Affleck), cofondateur et patron de Nike, et c’est lui qui flaire l’excellent joueur en Michael Jordan et qui fera des pieds et des mains afin que le sportif s’associe à une ligne de chaussures de sport... encore du jamais vu à l’époque.

«Plus que toute autre chose, c’est l’esprit des protagonistes et de l’époque que nous nous sommes efforcés de transcrire dans le film. Tous les anciens employés de Nike à qui nous avons parlé nous ont tous parlé de cette époque avec une nostalgie incroyable. Nous voulions rappeler au public que Nike était, à ce moment-là, le laissé-pour-compte, l’"outsider".»

«Ce que je vois dans cette femme incroyable est une neutralité zen», a dit Viola Davis de son personnage de Deloris Jordan. Contre les préférences de son fils, elle parlera à Sonny Vaccaro, elle acceptera une rencontre avec Nike et, ultimement, elle fixera les modalités du contrat qui feront de Nike la marque de chaussures de sport numéro 1 au monde.

«Air» arrive dans les salles du Québec dès le 5 avril.