Phil Mickelson muet comme une taupe au souper des Champions du Masters

AUGUSTA – L’atmosphère attendue au souper des champions du Tournoi des Maîtres retient l’attention depuis plusieurs semaines en raison des relations explosives entre les membres de LIV Golf et du circuit de la PGA. Quelques heures à peine après l’évènement hier soir, les premières réactions ont commencé à suinter parmi les 34 invités. Avec l’énorme éléphant dans la pièce, Phil Mickelson est resté silencieux.

C’est ce que les champions Fuzzy Zoeller (1979) et Tommy Aaron (1973), ont relaté au magazine spécialisé GolfWeek.

«Nous sommes juste 33 champions dans cette salle qui essayons de fraterniser. Personne n’a amené le sujet de LIV sur la table. Phil était assis près du bout de la table et il n’a pas dit un mot», a raconté Zoeller.

Sur la photo officielle, on voit Mickelson à l’arrière-plan, près de Bubba Watson, un compagnon chez LIV Golf. Sans vouloir chercher de poux inutilement, quatre des cinq représentants du circuit financé par l’Arabie saoudite étaient réunis à la droite du portrait de famille.

«Je lui souhaite bonne chance, mais je ne peux pas croire comment il était silencieux. Il était effacé et il n’a pas dit un mot», a renchéri Aaron à propos du golfeur de 52 ans qui connaît plusieurs difficultés dans son jeu.

Relations orageuses

Plus tôt dans la journée, Tiger Woods avait déclaré au collègue Todd Lewis du réseau Golf Channel qu’il s’attendait, comme Crenshaw et Mike Weir, à une soirée plutôt étrange.

«Il y aura un gorille dans la pièce. Évidemment, ce que LIV Golf a fait à ce sport et quelques joueurs, ce sera effectivement apparent. Des joueurs et des champions sont aussi passés à autre chose», a signalé le quintuple vainqueur et puissante voix en faveur du PGA Tour.

La controverse est vive depuis près d’un an. Durant l’édition 2022 du Masters, LIV n’avait pas encore pris son envol. Depuis, c’est la guerre. Hormis les flèches empoisonnées lancées dans les médias et sur les réseaux sociaux entre les deux factions, le circuit de la PGA et LIV sont engagés dans de furieuses démarches juridiques. Celles-ci ont entre autres éclaboussé le Augusta National.

Malgré tout, le Augusta National a décidé d’honorer ses traditions et d’inviter les golfeurs de LIV qui répondaient aux critères de sélection.

Durant la soirée organisée en l’honneur du champion Scottie Scheffler, Ben Crenshaw et le président du Augusta National, Fred S. Ridley, ont pris la parole. Ils n’ont jamais fait allusion à cette guerre qui secoue le monde du golf professionnel, selon les propos de Zoeller et Aaron.

Refus de Mickelson

Comme le veut aussi la tradition, d’anciens champions sont invités en conférence de presse avant le début du tournoi. Cette semaine, seul Cameron Smith, vainqueur de l’Omnium britannique, a pris la parole dans la salle prévue à cet effet parmi les 18 représentants de LIV dans le plateau.

Selon des renseignements glanés au Augusta National, les golfeurs y sont invités selon certains critères, notamment leur fiche au Masters, leur rendement mondial et leur qualification au tournoi.

Mickelson était un habitué de ce rendez-vous depuis 20 ans. Il aurait décliné l’invitation du comité, d’après une information du collègue Mark Cannizzaro, du New York Post.

Belle semaine

Il faut rappeler que le célèbre gaucher, gagnant de trois vestons verts, avait fait l’impasse sur le prestigieux tournoi en Géorgie l’an dernier. Il avait pris ses distances du sport en raison des déclarations incendiaires formulées à Alan Shipnuck à propos du circuit de la PGA, sa défection vers LIV et l’Arabie saoudite. Il avait alors traité les dirigeants saoudiens de «scary motherfuckers».

De retour au club de Washington Road, il porte ses vêtements à l’effigie de son équipe au sein de LIV. Il ère avec ses compagnons du nouveau circuit à l’entraînement.

En cours de journée, mardi, Lefty a signalé qu’il participe à la plus belle semaine de l’année lors d’un point de presse à l’orée du Big Oak Tree. Le teint gris et le visage amaigri, il a limité ses réponses au tournoi. Il s’attendait toutefois à avoir du plaisir au souper des champions.

«C’est plaisant d’être de retour. Tout le monde est agréable. C’est la classe, a-t-il émis.

«Ce qui est bien d’avoir gagné sur ce parcours, c’est que tu fais partie l’évènement et de l’histoire du tournoi. C’est très spécial.»

Il prendra le départ de la première ronde à 12h24, demain, en compagnie de Tom Hoge et Si Woo Kim.