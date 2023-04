Au ministère de la Justice, on a le sens des priorités!

Vous trouvez que notre système de justice se porte mal ?

Vous en avez ras le bol de voir des criminels recouvrer leur liberté à cause d’interminables délais ?

Vous êtes découragé de voir des agresseurs sortir de prison après n’avoir purgé qu’une partie de leur peine ?

La pénurie de main-d’œuvre dans le système de justice vous inquiète ? Vous craignez que d’autres procès avortent ? Que d’autres bandits se retrouvent libres comme l’air ?

Eh bien, ne perdez pas espoir !

Car ça bouge au ministère de la Justice ! Ça percole ! Ça remue !

ENFIN, ON A RÉGLÉ LE PROBLÈME !

Le 28 mars dernier, le ministère de la Justice du Québec a en effet annoncé la publication d’une « nouvelle page Intranet en matière de diversité et d’inclusion ».

Cette page (qui ne peut être consultée que par les employés du ministère) mettra à la disposition du personnel des « informations sur l’accès à l’égalité et l’auto-identification ».

« Afin de souligner la richesse de la diversité des employés du ministère, un visuel intégrant les mots “bonjour”, “bienvenue”, “merci” et “justice” dans différentes langues et dialectes a été créé. On l’a nommé “mosaïlexique”.

Si vous ne trouvez pas ces mots dans votre langue maternelle, vous pouvez remplir le sondage mosaïlexique pour contribuer à la bonifier. »

J’ai cliqué sur l’onglet menant au sondage en question.

On vous demande comment on dit « Bonjour », « Bienvenue », « Merci » et « Justice » dans votre langue ou dans votre dialecte, afin qu’on puisse inscrire ces mots sur la fameuse page Intranet du ministère.

Ce n’est pas génial, ça ?

Ce n’est pas extraordinaire ?

Ce n’est pas un signe que ça bouge au sein du ministère de la Justice ?

Oui, des bandits se retrouvent libres comme l’air.

Mais si vous parlez l’aghu (langue papoue), l’amati du Sud (langue japonique) ou l’anguthimri (langue abori-gène d’Australie), sans oublier l’anus (langue austro-nésienne parlée par 320 personnes dans une île de la baie de Jayapura en Indonésie, selon Wikipédia) ou l’anal (langue sino-tibétaine parlée par 27 217 personnes en Birmanie et en Inde, toujours selon Wikipédia), vous pourrez voir les quatre mots clés du système de justice québécois écrits DANS VOTRE LANGUE sur le site Intranet du ministère !

Ça, c’est du service, madame !

GUILBAULT TIRE LA PLOGUE

Et attendez, ce n’est pas tout !

La SAAQ aussi a décidé de prendre le taureau par les cornes ! Encouragée par l’extraordinaire succès qu’elle a récemment remporté avec son virage numérique, un exploit technologique salué par les experts du monde entier, notre valeureuse société d’État a voulu mettre sur pied un projet de reconnaissance faciale !

Oui, monsieur !

Nos fonctionnaires ne se reposent pas sur leurs lauriers, oh que non !

Preuve que le gouvernement prenait l’affaire au sérieux : on voulait qu’Éric Caire lui-même supervise le dossier !

Le shérif en personne !

On s’est dit que si notre système de paie pouvait être aussi dysfonctionnel que celui du Canada, il n’y avait aucune raison pour que notre système qui délivre les permis de conduire ne serait pas aussi déficient que le système fédéral qui délivre les passeports !

Malheureusement, hier après-midi, la ministre des Transports, Geneviève Guilbault, a demandé la suspension du projet.

On se demande bien pourquoi...