Bruins-Maple Leafs: encore des vétérans à reposer pour Boston

Les Bruins de Boston et les Maple Leafs de Toronto seront parmi les équipes à surveiller en séries éliminatoires après avoir respectivement connu une excellence saison régulière. Chacune aura un bon défi à surmonter d’ici là, puisque les deux clubs s’affronteront jeudi.

Les deux rivaux historiques du Canadien de Montréal, même s’ils n’ont pas paru faire partie de la même ligue cette saison, se livrent aussi une belle lutte. Ils sont tous les deux au sommet de la section Atlantique et pourraient finir par se croiser au deuxième tour des séries éliminatoires, si les Leafs finissent par mettre un terme à leur fameuse guigne.

Ces derniers connaissent déjà leur adversaire en première ronde : le Lightning de Tampa Bay. Les Bruins, selon toute vraisemblance, croiseront le fer avec les Panthers de la Floride, les Islanders de New York ou les Penguins de Pittsburgh.

«Cette première ronde sera difficile, peu importe contre qui nous jouerons, a admis mercredi en conférence de presse l’entraîneur-chef Jim Montgomery. C’est pour ça que nous nous préparons, à quel point ce sera difficile. Nous continuerons de reposer des joueurs. Nous essayons d’être prêts pour les séries.»

Ainsi, Patrice Bergeron n’a pas disputé les deux derniers matchs des siens, et ce pourrait bien être au tour de David Krejci d’obtenir du repos, mais en raison d’une blessure mineure.

«Je crois qu’il ressent encore de l’inconfort. Nous verrons. Nous agirons avec précaution. Son cas est incertain pour demain. Nous verrons le matin», a confié Montgomery à propos du Tchèque, qui a dû quitter l’entraînement.

Bientôt pour Taylor Hall

L’une des questions qui persistent dans le camp des Bruins est de savoir si Taylor Hall sera en mesure d’obtenir un peu de temps de jeu avant les séries éliminatoires. L’attaquant est blessé depuis la fin du mois de février.

L’entraîneur-chef Jim Montgomery a affirmé qu’il ne s’attendait pas à le voir en uniforme contre les Leafs. Hall a donné ses premiers coups de patin depuis le 25 février avec le groupe, mercredi.

«Je me sens bien. J’ai essayé d’utiliser ce temps pendant que tout le monde jouait pour me reposer et m’assurer que mon mental est à point pour, espérons-le, un long parcours en séries. Je me sens reposé. J’ai l’impression d’avoir l’énergie que les gars à travers la ligue manqueront grâce à cette période.»

O’Reilly en renfort

Du côté de Toronto, c’est l’attaquant Ryan O’Reilly qui reviendra dans la formation après 14 rencontres à l’écart. Le nom de l’ancien capitaine des Blues de St. Louis avait été inscrit à la liste des blessés à long terme après qu’il eut reçu un lancer d’Auston Matthews sur une main.

O’Reilly a connu des débuts en montagnes russes avec les Leafs depuis qu’il s’est joint à l’équipe avant la date limite des transactions. Il a notamment inscrit un tour du chapeau contre les Sabres de Buffalo, le 21 février.

Le vétéran de 32 ans a cinq points en huit matchs à sa fiche avec sa nouvelle équipe.