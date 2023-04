L’entraîneur des Canucks critique ouvertement ses joueurs

La saison 2022-2023 des Canucks de Vancouver peut être considérée comme un échec et certains joueurs semblent avoir bien hâte qu’elle se termine.

C’est du moins l’avis de l’entraîneur-chef Rick Tocchet, qui n’était vraiment pas satisfait de l’effort de sa troupe mardi soir. Les Canucks ont été très mauvais pendant la majorité de l’affrontement contre le Kraken et l’équipe de Seattle a triomphé au compte de 5 à 2.

«Peut-être que certains gars pensent déjà à la fin de leur saison, a soulevé Tocchet. On dirait bien que quelques patineurs n’étaient tout simplement pas là. Ils ne peuvent pas se permettre de ne pas faire d’efforts. Tu dois jouer pour essayer de maintenir ta place dans la Ligue nationale de hockey [LNH].»

Pour illustrer le manque de volonté des Canucks, il suffit de regarder leur boulot en troisième période, durant laquelle ils n’ont obtenu qu’un seul tir au but lors des 16 premières minutes de l’engagement. Pourtant, la formation de la Colombie-Britannique a notamment passé quatre minutes avec l’avantage d’un homme.

J.T. Miller montré du doigt

Ce duel a aussi été marqué par le départ prématuré de l’attaquant J.T. Miller pour le vestiaire en deuxième période. Le vétéran des Canucks a décidé de renouer avec le vestiaire avant que l’engagement se termine, ratant ainsi une présence avec son unité. Il était de retour avec les siens pour le troisième tiers. En conférence de presse après le duel, il a expliqué son geste en indiquant qu’il ne sentait «pas à 100 %».

Tocchet n’a visiblement pas apprécié l’attitude de Miller.

«Je pense que "Millsy" était frustré d’avoir raté une chance en échappée, j’imagine, je ne sais pas trop. Je ne lui ai pas demandé», a indiqué l’entraîneur-chef.

Le pilote des Canucks a aussi parlé de l’importance de ne pas s'abattre, ce qui a été le cas à de nombreuses reprises au sein du club cette saison.

«Le langage non verbal doit être contrôlé, a-t-il ajouté. Je pense que nous sommes meilleurs à ce chapitre et que nous n’allons pas retourner dans nos vieilles habitudes. Je ne le permettrai pas. Avoir l’air abattu, ce n’est pas faire preuve de force mentale. Tu as l’air faible mentalement quand ton langage non verbal ressemble à ça.»

Un calvaire qui achève

Il ne reste que cinq parties à la campagne des Canucks, déjà assurés de ne pas participer aux séries éliminatoires pour un petit moment.

La saison de l’organisation de Vancouver a été marquée par le congédiement de l’entraîneur-chef Bruce Boudreau en janvier. Tocchet a été appelé en relève et il a notamment la mission d’évaluer les joueurs en place en vue de l’an prochain.

«Peut-être que certains gars sont fatigués, a-t-il dit après le match contre le Kraken. Ils avaient l’air de se dire : "Hé, ce sont des matchs qui n’ont aucune importance". Il y a beaucoup de changements dans notre formation. C’est peut-être ça, je ne sais pas. Par contre, ils doivent comprendre qu’ils ne peuvent pas avoir ce type de mentalité. C’est dans l’adversité que tu dois être fort mentalement.»