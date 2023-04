ChefTouski: un chef virtuel pour contrer le gaspillage

Une entreprise québécoise a créé une plateforme avant-gardiste qui utilise l’intelligence artificielle pour réduire le gaspillage alimentaire et la facture d’épicerie grâce à un chef virtuel.

ChefTouski est un nouvel outil numérique qui a été conçu pour répondre aux questions des usagers, sur le même principe que ChatGPT, indique Dave Tremblay, copropriétaire de la plateforme.

Que ce soit pour des suggestions de recettes à partir des ingrédients que l’on a à la maison ou pour calculer la quantité de nourriture pour cuisiner pour un grand groupe, rien n’échappe à ChefTouski, ajoute M. Tremblay.

« Je viens du domaine de la restauration où malheureusement il se fait beaucoup de gaspillage. J’ai eu plusieurs restaurants, dont un de 220 places, à Val-d’Or pendant plus de dix ans.

« J’essayais de voir comment je pouvais jumeler l’intelligence artificielle avec la nourriture, les recettes, le gaspillage alimentaire et le côté économique de la chose.

« Il existe plein de sites web qui publient des recettes, mais il n’y a rien d’aussi poussé qui utilise l’intelligence artificielle. On vise un maximum d’utilisateurs », a-t-il affirmé.

Après plusieurs mois de recherche et développement et plusieurs dizaines de milliers de dollars investis, la plateforme est maintenant offerte.

Des projets en France

« On s’est donné six mois à un an pour avoir 10 000 utilisateurs au minimum. On a des demandes aussi pour la France », a poursuivi M. Tremblay, qui n’est pas seul dans cette aventure. Cathy Elliott Morneau est aussi copropriétaire.

Il existe deux forfaits disponibles, soit au mois (4,49 $) ou à l’année (29,49 $). Il est aussi possible de faire un essai gratuit de sept jours.

« ChefTouski va bâtir une recette uniquement avec les ingrédients que vous avez demandés. C’est vraiment une plateforme de conversation. Ce n’est pas juste des recettes », assure M. Tremblay.

« Il peut aussi dire comment remplacer un ingrédient qu’on n’a pas par un autre ou planifier une semaine de repas. »

ChefTouski propose également des recettes pour tous les types d’alimentation.