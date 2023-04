Cinq raisons d’aller voir le nouveau spectacle d'humour de Pierre-Luc Pomerleau, «Moqueur polyglotte»

Avant que ne frappe la pandémie, Pierre-Luc Pomerleau était sur une belle lancée, lui qui avait fait un numéro très remarqué au gala Les Olivier, en décembre 2019. Puis, quelques semaines plus tard, tout s’est arrêté et on avait un peu « oublié » cet humoriste. Hier, pour sa première de Moqueur polyglotte, on se demandait donc jusqu’à quel point l’Olympia serait remplie, car cette nouvelle tournée fait moins parler que celles de Simon Gouache, Philippe-Audrey Larrue St-Jacques, Fabien Cloutier, Maude Landry ou Ève Côté. Eh bien, la salle était pleine et Pierre-Luc Pomerleau nous a convaincus. Sa proposition, ponctuée de nombreuses imitations, est franchement sympathique et nous a fait rire à plusieurs reprises. Avec toute l’offre étourdissante en humour, pourquoi devriez-vous aller voir Moqueur polyglotte plutôt qu’un autre spectacle? On vous donne cinq raisons.

1-Les imitations

On se demande bien pourquoi Pierre-Luc Pomerleau avait caché ce talent d’imitateur si longtemps. Sans être un « spectacle d’imitations », son Moqueur polyglotte – un titre inspiré de l’oiseau qui imite ses pairs – comprend une quinzaine d’imitations saupoudrées ici et là, tout au long de la soirée. Ses coups de circuit? Louis-José Houde « qui sonne comme un klaxon de scooter », Jérémy Demay, Les Denis Drolet et Laurent Paquin. On en aurait même pris encore plus, tant ces moments sont savoureux et distinguent l’humoriste de ses comparses.

2-Les petites annonces

Outre la portion des imitations, le numéro le plus drôle de ce spectacle, et de loin, est celui sur les trouvailles qu’a faites l’humoriste dans la section des petites annonces de Facebook, appelée Marketplace. Oui, Chantal Lamarre fait le même genre d’exercice dans Infoman, mais c’est franchement impossible de ne pas s’esclaffer lorsqu’on voit toutes ces annonces hyper loufoques. Quelques exemples? Un grille-pain lapin, du savon fait avec du lait maternel, une chaicheuse (sécheuse) et un sitem de larmes (système d’alarme). D’autres humoristes, comme François Bellefeuille, ont aussi souvent utilisé ce procédé des écrans sur scène. Ici, c’est encore une fois très efficace, tellement qu’on aurait préféré voir ce numéro placé encore plus loin dans le spectacle, tant les numéros suivants peinaient à être aussi drôles.

3-Le tableau des équivalences

Comme bien d’autres humoristes, Pierre-Luc Pomerleau n’a pu échapper aux « blagues de couples ». Mais il a réussi à trouver un angle original. Avant d’être humoriste, Pomerleau a étudié en comptabilité. C’est lors de ses études qu’il a rencontré celle qui deviendrait sa conjointe, et avec qui il a eu deux enfants. Pour se séparer équitablement les tâches domestiques, les deux amoureux ont créé sur Excel un « tableau des équivalences ». Ils ont ainsi comparé toutes les tâches possibles à la « tâche de base ultime » : vider la litière du chat.

4-L’autodérision

Dès l’ouverture de Moqueur polyglotte, Pierre-Luc Pomerleau arrive sur scène en imitant le groupe AC/DC, avec la chanson Thunderstruck. Puis, une fois qu’il se met à parler, il cherche son souffle. « Chanter l’intro, ce n’était pas le meilleur flash » lance-t-il à la foule. Un peu partout durant son spectacle, l’humoriste ne cesse de rire de lui-même, ce qui nous le rend encore plus attachant. « Bienvenue dans mon deuxième one-man show. Parce que oui, il y a eu un premier show », dit celui qui fait de l'humour depuis 13 ans. Quand il parle de son idée d’aller aux Olympiques en nage synchronisée masculine, de son regret de ne pas savoir danser et de ses quelques lacunes comme père de deux jeunes enfants, Pierre-Luc Pomerleau est à la fois drôle et sympathique.

5-Le secret bien gardé

On va se le dire honnêtement. Face à des grosses pointures de l’humour, comme François Bellefeuille, Louis-José Houde ou Martin Matte, Pierre-Luc Pomerleau est quasi considéré comme un pur inconnu aux yeux du grand public. Mais c’est là où l’humoriste a tout à gagner. Les attentes envers son nouveau spectacle sont nécessairement moins grandes que pour un Simon Gouache, une Virginie Fortin ou un Laurent Paquin. Pomerleau peut ainsi gagner de nouveaux adeptes en leur faisant passer une très belle soirée. Pierre-Luc Pomerleau, c’est probablement le meilleur humoriste que vous ne connaissez pas.

Pierre-Luc Pomerleau sera de retour à Montréal, au Gesù, les 21-22 avril. Il jouera aussi Moqueur polyglotte à la Salle Albert-Rousseau de Québec, le 9 mai. Pour toutes les dates : pierrelucpomerleau.com.