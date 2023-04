Comment faire entendre raison à ma mère?

Ma mère va avoir 83 ans et elle conduit encore sa voiture. Le problème, c’est que ma sœur et moi on a remarqué qu’elle commence à en perdre des bouts et qu’elle oublie un paquet d’affaires. La semaine dernière, elle a perdu sa voiture au centre commercial. Elle ne se rappelait plus où elle l’avait garée. C’est ma sœur qui a dû quitter son travail pour aller la rejoindre et l’aider à la retrouver. Ça nous inquiète et on se demande comment ça se passe avec la SAAQ rendu à l’âge qu’elle a ? En même temps, comme on sait qu’elle tient beaucoup à son autonomie, on craint sa réaction si on lui parle de ça.

Deux sœurs en réflexion

Comme elle a eu 80 ans pendant la pandémie, il est évident que les choses ne se sont pas déroulées dans les règles habituelles avec la SAAQ, car normalement avant son 80e anniversaire elle aurait dû passer un examen médical, un examen visuel, et faire remplir certains formulaires par son médecin. Par la suite, le même processus doit se répéter aux deux ans sans limites d’âge pour prolonger un permis de conduite si la santé se maintient. Mais sur le site du Protecteur du citoyen, il est dit « [...] que dans les 30 jours qui suivent un changement dans l’état de santé, la personne doit elle-même le signaler. » Pour sa protection, celle des autres usagers de la route et celle des piétons, vous auriez intérêt à la sensibiliser sur ses responsabilités civiques et sur les conséquences.