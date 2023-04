Comment protéger son enfant sans le brimer?

Pas besoin de vous faire une liste des nombreuses dénonciations pour crimes sexuels étalées dans les médias ces dernières années, vous les connaissez autant que moi. Comme vous devez avoir une bonne idée de ces professeurs-entraîneurs en milieu scolaire dont les crimes ont été dévoilés après qu’ils ont sévi trop longtemps sans se faire prendre en ruinant la vie de nombreux jeunes.

Voici mon problème : mon garçon va entrer au secondaire en septembre prochain dans une école où le sport est une partie importante de la formation. Il a eu du mal à suivre sa scolarité au primaire parce qu’il était affecté par un TDAH sans qu’on en soit certain. C’est vers la fin de sa cinquième année qu’un diagnostic professionnel a été posé et que les bonnes mesures ont été prises pour qu’il termine son année avec des notes satisfaisantes et une estime de lui-même en meilleur état.

Il a exprimé sa volonté de s’inscrire dans une discipline sportive. Pour ma femme qui n’en a pratiqué aucune, c’est un non catégorique. D’autant plus qu’elle a haï son enfance dans une famille de fans finis de hockey. Mais la vraie raison de son refus, elle qui adore son garçon plus que tout, c’est qu’elle a peur qu’il tombe dans les filets d’un quelconque prédateur.

Comment lui enlever cette idée-là de la tête ? Notre fils y tient et moi aussi, parce que je sais qu’il va être bon et que ça va remonter encore plus sa confiance en ses capacités. Donnez-moi des trucs pour la convaincre d’ici la prochaine rentrée ?

Papa poule mais pas mal moins que sa mère

Oui ça existe les prédateurs sexuels, mais ils ne se cachent pas dans tous les racoins de toutes les écoles. On cible plus les professeurs déviants parce qu’on en parle publiquement. Mais ils sont tellement plus nombreux ceux qui font, dans l’ombre, un travail extraordinaire auprès de nos jeunes.

Vous auriez intérêt à sensibiliser votre femme sur l’importance du rôle que vous les parents avez à jouer pour conscientiser votre fils sur les enjeux auxquels il va être confronté au secondaire. Cette période de la vie où les sens s’éveillent, et où même avec ses camarades de classe il aura à en vivre l’éclosion.

Un enfant éveillé sur les potentiels abus sexuels qu’il peut vivre, mais à qui on a donné les outils pour se respecter et se faire respecter des autres, est capable de faire face à la vie, et par conséquent de faire du sport à l’école. Ce qui d’ailleurs s’avère excellent pour les jeunes atteints d’un TDAH.