Canadien de Montréal: deux départs importants pour Cayden Primeau dans la LNH

Cayden Primeau n’a pas signé de gain cette saison, mais il a remporté une autre victoire, celle de chasser certains démons de son esprit.

Rappelé du Rocket de Laval à deux reprises au cours des derniers jours, Primeau a obtenu un départ contre les Flyers à Philadelphie et un autre contre les Red Wings au Centre Bell.

Le jeune gardien américain de 23 ans a perdu 3 à 2 contre les Flyers le 28 mars et 5 à 0 contre les Wings mardi dernier.

« C’était immense pour moi d’obtenir deux départs, a dit Primeau. Je voulais recevoir des minutes au niveau de la LNH et me placer dans des situations précises. J’étais heureux de jouer deux matchs. Je me sentais bien. Je devrai continuer à construire ma confiance. »

Au niveau de la LNH, Primeau revenait de loin. L’an dernier, le choix de septième tour au repêchage 2017 avait connu des jours sombres avec le CH. Il avait maintenu un dossier de 1-7-1 avec une ronflante moyenne de 4,62 et un taux d’efficacité de ,868.

« Un de mes dictons préférés est : pas de pression, pas de diamant, a-t-il répliqué. L’an dernier, je ne comptais pas trop mes départs avec le Canadien. Je ne jouais pas à la hauteur de mon talent et de mes capacités. Ce n’était pas moi. Je voulais revenir et jouer comme je peux le faire. Les deux derniers matchs m’ont fait du bien. »

Solide avec le Rocket

Assis au banc du Tricolore pour la visite des Red Wings, Samuel Montembeault a aimé ce qu’il a vu de son coéquipier.

« Il se retrouvait dans des situations difficiles, a rappelé Montembeault. Mardi, il n’y avait pas beaucoup d’émotions dans le match. On ne joue pas du bon hockey dernièrement.

Cayden est un bon gardien dans la Ligue américaine. Il est dominant depuis plusieurs semaines, il a signé un jeu blanc récemment. »

Montembeault a une bonne mémoire. Primeau a gagné 3 à 0 le 31 mars contre les IceHogs de Rockford. C’était son deuxième jeu blanc de la saison avec le Rocket.

Du progrès pour RHP

Absent pour les deux derniers matchs en raison d’une blessure au bas du corps, l’attaquant Rafaël Harvey-Pinard a fait un pas dans la bonne direction.

Le numéro 49 a sauté sur la glace avant ses coéquipiers pour s’exercer avec l’un des thérapeutes de l’équipe. Après une bonne vingtaine de minutes, Harvey-Pinard a retrouvé le groupe pour l’entraînement. Il portait toutefois un chandail bleu foncé, interdisant les contacts.