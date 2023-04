CADORET MILLER, Cécile



À Laval, le 31 mars 2023, à l'âge de 89 ans, est décédée Cécile Miller, épouse de feu Florian Cadoret. Elle laisse dans le deuil ses enfants Gina et François (Nathalie Hade), ses petits-enfants Katerine (Jp Roy) et Nikolas, son arrière-petits-fils Émile. Elle laisse dans le deuil sa soeur Jeannette, son beau-frère Guy Cadorette, neveux, nièces, parents et amis. La famille recevra les condoléances au Mausolée St-Martin (édifice arrière) du complexe funéraire :de 12h à 14h,Au lieu de fleurs, des dons à la Société Alzheimer de Laval seraient appréciés.