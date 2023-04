Enceinte, la fille de Bruce Willis et Demi Moore se dévoile sur de superbes clichés

Rumer Willis se dévoile dans une longue entrevue et une suite de jolies photos de son ventre arrondi dans le magazine People.

L’une des filles de l’ancien couple glamour formé par Bruce Willis et Demi Moore, Rumer, attend un enfant avec son conjoint, le musicien Derek Richard Thomas.

Ce sera le premier petit-enfant de cette grande et célèbre famille recomposée comprenant les filles de Bruce et Demi, Tallulah Willis, 29 ans, et Scout Willis, 31 ans, ainsi que les filles de Bruce et de sa femme Heming Willis, Evelyn Penn, 8 ans et Mabel Ray, 11 ans.

La jeune femme de 34 ans s’est longuement confié dans un reportage agrémenté de superbes photos en studio. Elle a abordé divers sujets dont son désir d’enfanter « sans médicament » comme l’avait fait sa mère, l’importance du rire dans sa famille, leur proximité, l’expérience « folle » de la grossesse et, inévitablement, l’état de santé de son père.

À 68 ans, la vedette du film « Piège de cristal », Bruce Willis, a reçu un diagnostic de démence frontotemporale.

« C'est tellement excitant de partager », a répondu Rumer Willis lorsqu’on lui a demandé si la nouvelle de sa grossesse avait contribué à apporter une énergie positive et à remonter le moral de sa famille et de son père malade.

« Chaque fois que vous traversez des épreuves, j'ai l'impression que lorsque vous avez cette nouvelle vie et cette nouvelle petite personne qui arrive dans la famille, cela apporte simplement cette énergie d'excitation et de joie qui a été si agréable à partager avec toute ma famille. »