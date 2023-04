Impression de match numéro 7: importante victoire des Flames sur les Jets

L’entraîneur-chef des Jets de Winnipeg, Rick Bowness, n’avait pas menti en parlant d’une impression de match numéro 7 face aux Flames de Calgary, mercredi. Les équipes se sont laissé peu d’espace et le gardien Jacob Markstrom a fait la différence dans une victoire de 3 à 1 de la formation albertaine, au Canada Life Centre.

Les Jets avaient l’avantage de la patinoire pour cette partie, mais les Flames ont fait fi de la foule hostile. Walker Duehr et Nikita Zadorov ont inscrit deux buts en troisième période pour faire la différence.

Kyle Connor avait ouvert la marque pour les favoris locaux en première période, puis Andrew Mangiapane avait nivelé le pointage à l’engagement suivant. Markstrom a fermé la porte avec 34 arrêts sur 35 lancers.

Calgary et Winnipeg ont maintenant tous les deux 89 points au classement, mais une seule équipe prendra la deuxième place parmi les repêchées de l’Association de l’Ouest. Les Jets ont toutefois une rencontre en main et les Predators (86 points en 77 matchs) sont toujours dans la course.

La centaine pour les Rangers

À New York, les Rangers ont atteint le plateau des 100 points pour la deuxième fois de suite avec une victoire de 6 à 3 devant le Lightning de Tampa Bay.

Comme pour le match entre les Flames et les Jets, ce duel avait des allures de séries éliminatoires. Les deux équipes qui sont déjà classées pour le tournoi ont donné du fil à retordre aux officiels. Corey Perry et Ben Harpur ont engagé le combat deux fois chacun, Pat Maroon, Ross Colton, Braden Schneider et Vincent Trocheck acceptant aussi des invitations pour danser.

Ce fut tout aussi animé sur la feuille de pointage. Chris Kreider a inscrit ses 34e et 35e filets de la saison pour les Rangers. Tyler Motte a aussi réussi un doublé, tandis que Mika Zibanejad a récolté trois mentions d’aide.

Chez le Lightning, Brandon Hagel a marqué une fois en plus d’amasser une passe sur le premier but de la carrière du défenseur Darren Raddysh. Alex Killorn a aussi ajouté deux points à sa fiche, franchissant le plateau des 60 points pour la première fois.

Devant le filet, Igor Shesterkin a bloqué 28 rondelles pour signer sa 36e victoire de la campagne, soit le même nombre qu’en 2021-2022.