Inde: cinq arrestations pour l'assassinat d'une femme, victime d'un sacrifice rituel

La police indienne a arrêté cinq hommes pour l'assassinat d'une sexagénaire victime d'un sacrifice rituel, dont le corps sans tête avait été découvert dans un temple hindou il y a quatre ans.

Shanti Shaw, 64 ans, a été tuée et décapitée à la machette en 2019 dans un temple de la ville de Guwahati dans l'État de l'Assam (nord-est).

La police n'avait fait aucun progrès dans la résolution de cette affaire jusqu'à ce que le corps de la victime soit finalement identifié en janvier dernier, permettant d'ouvrir une nouvelle enquête et d'interpeller des suspects.

Cinq hommes ont été arrêtés entre le 25 mars et le 1er avril et ont «prémédité le meurtre de la femme», a déclaré à la presse Diganta Barah, commissaire de police de Guwahati, mardi soir.

«Au total, 12 personnes ont participé», a-t-il assuré. La police recherche leurs sept complices encore en fuite.

Un des cinq suspects interpellés, Pradeep Pathak, 52 ans, avait orchestré le sacrifice de Mme Shaw dans le cadre d'un rite religieux organisé pour commémorer l'anniversaire de la mort de son frère, selon le commissaire.

«L'accusé croyait apparemment que ce sacrifice apaiserait l'âme du défunt», a expliqué le policier.

Le Bureau national des archives criminelles a enregistré 103 cas de sacrifices humains dans le pays entre 2014 et 2021, généralement commis à l'occasion de rituels religieux.

Ils sont plus fréquents dans les zones tribales et reculées, où les croyances occultes et de sorcellerie sont plus communes.

En 2022, deux hommes avaient été arrêtés pour l'assassinat d'un garçon de 6 ans à New Delhi et avaient expliqué à la police avoir donné l'enfant en offrande à Shiva dans l'espoir que cette divinité hindoue les aide à s'enrichir.