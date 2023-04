Ingérence étrangère: des Canadiens vivent dans la peur de la Chine

De nombreux Canadiens originaires de Chine vivent dans la peur de représailles du régime de Pékin, qui est convaincu que tous ses ressortissants doivent loyauté à leur mère patrie. Pour les protéger, le Canada doit plus que jamais renforcer sa lutte contre l’ingérence étrangère, plaide une journaliste et auteure chevronnée de la question chinoise.

De passage à Montréal, la journaliste au Toronto Star et auteure du livre «La Chine et le nouveau désordre mondial», Joanna Chiu, s’est entretenue avec Le Journal de l’influence grandissante de la Chine sur le Canada.

Des membres de la diaspora chinoise affirment tenter en vain depuis des années d’alerter les autorités canadiennes sur les dérives de Pékin. Que dénoncent-ils exactement?

La Chine mène une vaste gamme d’activités au Canada. Ce que l’on apprend dans les récents reportages de médias comme le Globe and Mail et Global sur les fuites de rapports de renseignement du Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS) (sur l’ingérence potentielle de Pékin dans les élections) n’est pas surprenant. Plusieurs Canadiens ont déjà dénoncé les mêmes choses au gouvernement directement ou au SCRS. Le SCRS m’a confirmé que leurs informations leur viennent en grande partie de la communauté chinoise. (...) Les gens se parlent et ils observent, comme dans une petite ville. Ils remarquent lorsque quelqu’un en particulier se présente à une investiture ou à un événement politique. Ou lorsqu’un autobus complet de contre-manifestants débarquent à une manifestation pour les droits humains en Chine. (...)

Le Département du Front uni chinois a des liens assez évidents avec les consulats. (...) Plusieurs personnes ont tenté d’alerter les autorités et se sont faire dire qu’il n’y avait là rien d’illégal. Mais des membres de la diaspora chinoise qui ont encore de la famille en Chine se font intimider et menacer ici, au Canada. Et dans une minorité de cas, certains sont inquiets à l’idée qu’on pourrait forcer des gens au Canada à devenir des espions ou des agents du gouvernement chinois. Celui-ci a les pouvoirs nécessaires pour menacer d’arrêter la famille restante en Chine.

La question des mandataires, présumément engagés par l’État chinois pour intimider des ressortissants au Canada, a beaucoup défrayé la manchette dans les dernières semaines. Comment opèrent-ils?

Tu n’as pas besoin d’être une personne connue pour être une cible de la Chine. Plusieurs personnes «ordinaires» sont affectées (...) Beaucoup de Canadiens ignorent qu’il y a ici plusieurs personnes assez importantes aux yeux de l’état chinois pour qu’il déploie beaucoup de ressources pour les réduire au silence. (...)

Selon mes recherches, des gens ont reçu carrément des visites à leur maison. À Port Coquitlam, en Colombie-Britannique, le maire Brad West a rapporté comment des habitants de sa municipalité qui s’étaient prononcés sur la situation de Hong Kong avaient reçu de la visite de représentants du gouvernement chinois pour leur demander de se taire à ce sujet. D’autres ont reçu des appels téléphoniques à leur résidence (...) Il y a de l’intimidation de Canadiens de la part de mandataires du gouvernement chinois qui se passe ici, au pays.

Il y aurait actuellement de présumés «postes de police» chinois partout à travers le monde, dont deux à Montréal selon la Gendarmerie royale du Canada. Comment fonctionnent-ils?

Peu importe où des ressortissants chinois vivent, même s’ils sont nés au Canada, ils sont considérés par le Parti communiste comme ayant du sang chinois et donc comme appartenant à la mère patrie. C’est la vision du gouvernement qui enverrait des agents à l’étranger à titre de police extraterritoriale. (...) Les gouvernements de partout à travers le monde doivent se préoccuper de ces situations (...) Le problème est que l’ingérence étrangère est complexe. Le SCRS n’a pas l’autorité d’arrêter des gens, seule la police peut le faire lorsqu’une loi est enfreinte. Or, il n’y a aucune loi au Canada qui porte sur l’ingérence étrangère. Donc même si tout ce qui est rapporté sur les présumés «postes de police» de chinois est vrai, comment le Canada peut-il agir?

L’influence de la Chine se manifeste-t-elle dans d’autres sphères de la société canadienne?

L’influence de la Chine est aussi économique. Elle tente d’atteindre des compagnies canadiennes, des firmes de droit, des gens d’affaires de tous les horizons, et pas juste chinois, en offrant des opportunités d’affaires intéressantes ou en payant des voyage VIP en Chine. (...) Même le maire d’une petite ville canadienne peut intéresser la Chine en terme d’influence possible. C’est ce qui complique la question de l’ingérence (...) Le Canada commence à peine à comprendre l’étendue de cette influence.

Alors que les tensions s’accumulent de plus en plus entre les deux pays, comment le gouvernement chinois perçoit-il le Canada?

Il n’y a qu’à regarder l’échange entre le président Xi Jinping et le premier ministre Justin Trudeau au sommet du G20 de Bali en novembre. Devant les journalistes, Xi Jinping a traité M. Trudeau de haut quand celui-ci a tenté de lui part de ses inquiétudes concernant l’ingérence chinoise dans la politique canadienne. Cela a démontré le peu de respect que la Chine a envers le Canada. Ceci est probablement attribuable en partie au dossier de Huawei où la Chine (...) a été offensée que le Canada, pourtant un pays moins puissant que les États-Unis, ait refusé de collaborer avec elle.

Le gouvernement doit-il adopter de nouvelles stratégies pour contrer l’ingérence étrangère?

Je crois qu’on est à un point tournant. Il y a beaucoup de pression sur le gouvernement pour agir (en matière d’ingérence étrangère). (...) S’il prend de nouvelles dispositions législatives, il devra penser plus loin que la Chine. Si on regarde sur quoi travaillent des pays comme les États-Unis et l’Australie, leurs stratégies s’appliquent à tous les pays. Le SCRS dit que la Chine est peut-être la puissance la plus active actuellement, mais d’autres pays comme l’Iran, la Russie, l’Arabie Saoudite peuvent aussi s’ingérer (dans la politique canadienne). Dans 10 ans, le plus gros joueur sera peut-être la Russie ou l’Inde.