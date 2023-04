Insoutenables longues étreintes: une pièce de théâtre décapante

Le sexe, la drogue et le Nouvel Âge se rencontrent pour former un feu d’artifice existentialiste drôle, dur et déjanté, quoiqu’un peu long, dans Insoutenables longues étreintes, au Théâtre Prospero.

Présenté pour la première fois au Québec, ce texte est le fruit de l’imagination foisonnante d’Ivan Viripaev, un dramaturge russe qui rayonne partout dans le monde, mais qui a rompu ses liens avec son pays natal pour devenir citoyen polonais en raison du totalitarisme du Kremlin.

Dans cette production, l’actrice Christine Beaulieu retrouve le metteur en scène Philippe Cyr, avec qui elle avait collaboré pour la pièce à succès J’aime Hydro. Elle ne déçoit pas ses admirateurs dans le rôle d’une trentenaire qui décide de tout quitter après avoir ressenti un immense vide à la suite d’un avortement. Malgré tous ses problèmes, son personnage semble le moins perdu des quatre qui font tout pour combler ce creux en eux.

Joanie Guérin est succulente sous les traits de cette Amy prête à se donner au premier venu, tandis que Simon Lacroix est hilarant dans la peau d’un Tchèque qui débarque à New York et qui vivra des expériences hautes en couleur. Marc Beaupré complète à merveille cette excellente distribution en incarnant un homme qui ne songe qu’à se défoncer, sans penser à la gueule de bois du lendemain.

Sur deux continents

Cette histoire de deux hommes et deux femmes en perte de repères commence à New York pour se transposer à Berlin. L’humour noir, l’autodestruction et la violence côtoient le plaisir, l’ésotérisme et le désir d’être aimé dans une sorte de portrait baroque de notre époque. Ces contrastes forment un tout surprenant dans une trame facile à suivre et une mise en scène minimaliste réussie.

Après des débuts qui font rire jaune, la pièce devient plus lourde au fur et à mesure qu’elle avance. Le récit s’enlise malheureusement vers la fin et on en arrive à vouloir que tout se termine plus tôt. Néanmoins, pour ceux qui recherchent un propos tranchant et déluré, ce spectacle porté par des comédiens de talent campe avec audace notre modernité.

♦ Insoutenables longues étreintes est présentée jusqu’au 22 avril au Prospero.

Insoutenables longues étreintes ★★★1⁄2