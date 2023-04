«Ce sont tous des pleins de merde»: un joueur de LIV Golf risque de payer cher pour avoir planté ses dirigeants et ses coéquipiers

AUGUSTA - Les propos d’Harold Varner III dans le Washington Post font écarquiller les yeux. Dans une longue entrevue accordée au réputé quotidien américain, il explique les raisons pour lesquelles il a rejoint LIV Golf qui lui offrait un bonus à la signature de plus de 15 M$.

L’Américain ni est pas allée avec le dos de la cuillère avant de prendre la route pour le Tournoi des Maîtres.

Il a planté directement la fourchette dans la table d’ébène!

En regardant son trophée gagné en février 2022 lors du tournoi Public Investment Fund Saudi International, il a dit qu’il «n’en a rien à foutre».

Mais surtout, il n’endosse pas la ligne directrice du circuit répétée par son commissaire Greg Norman qui estime que le golf peut servir d’élément pour la diplomatie mondiale. Il croit aussi que LIV peut faire grandir le sport.

«Ils sont tous des pleins de merde. Ils cherchent à remplir leurs poches, fustige Varner III. Je leur répète tout le temps. Ils ne jouent pas sur ce circuit pour faire grandir ce putain de sport.»

Accepter les conséquences

Varner III est prêt à accepter les conséquences de son passage à LIV Golf. Occupant le 50e rang mondial à la fin de l'année 2022, il a pu entrer de justesse dans le plateau du Tournoi des Maîtres. Il a depuis glissé au 60e rang. Il est conscient que ses jours sont comptés pour participer aux championnats majeurs. Ceux-ci utilisent entre autres le classement mondial comme critère de sélection.

La requête du circuit LIV Golf pour intégrer le classement mondial n'a toujours pas avancé. Il s'agit d'un long processus fastidieux pouvant prendre des années.

Les golfeurs devront donc être patients pour espérer obtenir des précieux points à leurs évènements.

«Si on me dit que je ne peux plus jouer dans les tournois majeurs, je dois l'accepter. Mais certains de ces putains d'emmerdeurs, ils veulent leur gâteau et manger celui des autres, a imagé Varner III. Ils savaient que ce serait mal. C'est comme s'attaquer au gouvernement. Bonne chance.»

Reste maintenant à voir si Varner III, membre des Range Goats dont le capitaine est le double champion du Masters Bubba Watson, sera mis à l’amende pour ses propos contre son circuit. Ce qui va à l’encontre des termes des contrats.