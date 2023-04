Le CELIAPP, un beau cadeau pour ceux qui en ont le moins besoin

Il a été promis pendant la campagne électorale. Il a été annoncé lors du budget de 2022. Son entrée en vigueur le 1er avril a été confirmée lors du dernier budget. Or seule une banque au Canada est prête à l’offrir.

Le fait que vous n’en ayez pas trop entendu parler dit tout.

Car il est tout brillant, tout beau. Un outil d’épargne absolument flexible, une autre façon d’économiser de l’impôt tout en s’enrichissant. Or, il ne s’adresse qu’à la toute petite proportion de citoyens qui ne sont pas encore propriétaires ET qui ont les moyens d’économiser 8000 $ de plus par an !

En termes de politique publique, disons que c’est très niché. Or ça nous avait été vendu comme une solution pour affronter la crise de la hausse du coût des propriétés.

Je parle bien sûr du CELIAPP, un beau cadeau pour ceux qui en ont le moins besoin.

Belle promesse

Le cocooning de la pandémie a suscité une quête d’espace, de bien-être. Les prix des propriétés ont monté en flèche, la surenchère est devenue toxique. Ajoutez la hausse fulgurante des taux d’intérêt, s’acheter une première maison est devenu un luxe de plus en plus inaccessible.

Le gouvernement Trudeau, déjà trop souvent accusé d’être déconnecté de la vraie vie, se devait donc de promettre un « plan logement » lors de la dernière campagne.

C’est ainsi qu’est né le CELIAPP, mi-REER, mi-CELI, les cotisations de 8000 $ jusqu’à concurrence de 40 000 $ sont déductibles d’impôt ET non imposables lors de leur retrait pour l’achat d’une première maison.

Le message était simple : le gouvernement va vous aider à devenir propriétaire ! Les libéraux ont une solution pour la crise du logement.

C’est magnifique sur papier, mais bien loin de la vraie vie.

La vie chère actuelle n’est pas particulièrement propice à une économie de 40 000 $ en cinq ans. Une somme d’ailleurs qui est nettement insuffisante pour affronter la hausse de 17 % des prix de l’immobilier depuis 2019.

Une solution, donc, qui s’attaque au symptôme plutôt qu’au mal lui-même.

Cercle vicieux

Le problème, il est simple : il manque de logements.

Selon la SCHL, il faudrait en construire 3,5 millions de plus d’ici 2031 au Canada. Ça voudrait dire doubler le rythme de construction. Or, hausse des taux d’intérêt oblige, la construction ralentit en ce moment.

Québec et Ottawa vous diront qu’ils investissent des milliards dans le logement social. Très bien, mais tant que la question de l’accès à la propriété ne sera pas réglée, la hausse des loyers va se perpétuer.

Car pour équilibrer le marché, il faut que des gens achètent, pour libérer les logements locatifs.

Ce problème, on préfère ne pas en parler. Y trouver une solution est loin d’être simple.

Le chef conservateur suggère de s’attaquer à la bureaucratie surréelle des villes. Je doute que ce soit aussi simple à mettre en œuvre qu’il le laisse présager.

Mais ne nous leurrons pas, stimuler la construction, elle est là la solution. Pas subventionner les mieux nantis pour qu’ils économisent davantage.