«Le dernier placard – vieillir gai»: Dany Turcotte s’intéresse au vieillissement des aînés LGBTQ+

Après avoir perdu des amis, Dany Turcotte a commencé à s’interroger sur le vieillissement des membres de la communauté LGBTQ+ au sein de notre société.

Vieillissent-ils de la même façon que les hétérosexuels? Que leur arrive-t-il une fois qu’ils sont en résidence? Premier constat, les aînés LGBTQ+ semblent être nombreux à retourner dans le placard quand ils s’installent dans une RPA. Le dire n’est pas une condamnation ni un jugement. Les plus âgés ont été ostracisés par rapport à leur orientation sexuelle ou à leur identité de genre. Plusieurs ont été rejetés par leur famille et ont vécu l’hécatombe du sida dans les années 1980.

L’humoriste et animateur se penche sur leur sort dans le touchant documentaire Le dernier placard – vieillir gai.

«Les plus vieux ont vécu des traumatismes. C’était une maladie mentale quand ils étaient jeunes d’être homosexuels. C’est sûr que ça laisse des séquelles, donc ces gens-là ont tendance à se cacher, plusieurs l’ont fait toute leur vie ou à différents moments», a dit l’artiste de 58 ans en entrevue avec l’Agence QMI.

«Vieillir seul, ça peut s’apprivoiser, moi je sais comment m’occuper et je suis rarement mal pris. Mais de souffrir seul, ça, c’est plus difficile et ça peut arriver à n’importe qui.»

Dans le cadre de son programme Pour que vieillir soit gai, la Fondation Émergence, fondée par le regretté Laurent McCutcheon, a contacté 1500 résidences pour personnes âgées de la Belle Province. Peu ont été enclines à recevoir un conférencier pour sensibiliser leurs clients à l'égard de la diversité, certaines allant même jusqu’à prétendre n’héberger que des hétéros alors que 10% de la population est LGBTQ+. À ce chapitre, Habitat Fullum, à l’est du Village, à Montréal, pave la voie en tant que résidence gay friendly, 50% de ses résidents étant homosexuels.

«C’est sûr que si tu vis dans une résidence où il n’y a pas d’ouverture très claire de la part de la direction, le réflexe que les gens vont avoir, c’est de ne pas le dire», a souligné Dany Turcotte.

Dans son documentaire, produit par la boite de Marie-France Bazzo et réalisé par Christian Lalumière, il nous présente des survivants. On pense ici à Mireille, une lesbienne de Joliette et à ses amies, ou encore à Carole, une femme trans qui a, dans sa vie précédente, été chef de police. «Carole a une femme, des enfants et elle a décidé de s’assumer comme elle est. Ça prend un courage exceptionnel.»

Mieux former le personnel soignant

Son cas, comme bien d’autres, ouvre la discussion sur la formation du personnel soignant, qu’évoque le Dr Réjean Hébert dans le documentaire. «Une femme trans de 75 ans comme Carole, quand elle a besoin de soins, il faut que le personnel soit préparé à cette différence-là. Il ne faut pas qu’elle devienne un animal de cirque. Elle-même, son médecin ne comprenait pas sa réalité et voulait couper ses hormones», a relaté l'animateur.

Heureux de sa «troisième carrière», celle qu’il consacre aux documentaires après avoir brillé sur scène et à la télé, notamment à Tout le monde en parle et à La petite séduction, Dany Turcotte dit qu’il y a de l’espoir pour les jeunes boomers et la génération X qui suivent les aînés d’aujourd’hui.

«Ils vont revendiquer beaucoup plus et ne vont pas retourner dans le placard! Ils vont même s’organiser des soirées de drag-queen dans les RPA!»

Dany Turcotte souhaite poursuivre sur son élan en s’intéressant dans de prochains documentaires aux réfugiés sexuels qui s’installent au Québec ainsi qu’aux jeunes, dans les écoles secondaires et dans les cégeps, qui poussent dans le bon sens pour faire évoluer les mentalités et prendre la place qui leur revient.