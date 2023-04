Le FERR, c’est un report d’impôt, pas un cadeau!

Le Fonds enregistré de revenu de retraite (FERR) est en quelque sorte le prolongement du Régime d’épargne-retraite enregistré (REER). Voici ce qu’il faut savoir à son sujet.

Le FERR est un véhicule qui permet de décaisser les REER auxquels on a cotisé durant sa vie active. Retirer des sommes du FERR permettra d’arrondir vos fins de mois à la retraite, en complément de vos rentes publiques (RRQ, PSV) et de vos rentes d’employeur, le cas échéant. Une fois dans un FERR, vos économies continuent également à générer des rendements à l’abri de l’impôt.

Contrairement à la croyance populaire, on peut transférer ses REER dans un FERR quand on le souhaite, même à 55 ans. Cela va simplement changer la façon dont certains calculs seront effectués en matière de retraits minimums annuels.

En revanche, le planificateur financier André Lacasse, de Services financiers Lacasse, précise qu’il est obligatoire de convertir ses REER en FERR au plus tard avant le 31 décembre de l’année de son 71e anniversaire. Concrètement, cela signifie que le premier retrait devra être effectué et imposé l’année de votre 72e anniversaire.

Retraits minimums

Beaucoup de gens ne voient dans un REER que l’économie d’impôt que cela génère quand on est encore sur le marché du travail. Ce faisant, on oublie qu’il s’agit plutôt d’un report d’impôt consenti par le gouvernement. Ce dernier récupérera tout ou partie de ce «cadeau» au moment du retrait.

C’est pourquoi dès qu’un REER est converti en FERR, il faudra effectuer un retrait minimal chaque année, lequel est calculé en fonction de l’âge. Par exemple, à 71 ans, on devra retirer 5,28% de la valeur marchande du FERR calculé en début d’année. Ce pourcentage passe à 5,4% à 72 ans et augmente d’année en année pour atteindre le maximum de 20% à 95 ans et plus, ou avant si on a épuisé les sommes. Les retraits commencent à partir de l’année suivant le transfert.

Des montants imposables

Bien sûr, il est possible de retirer davantage si on le souhaite, mais il faut se rappeler que toutes les sommes sorties du FERR s’ajouteront à votre revenu et seront imposables. Va-t-on cependant payer moins d’impôt quand on aura quitté le marché du travail, puisque l’on aura moins de revenus que durant notre vie active? Pas si sûr, indique André Lacasse.

«Les retraités ont accès à plusieurs crédits d’impôt avantageux, et dès que le revenu grimpe, ils risquent de les perdre partiellement ou en totalité. Par conséquent, en raison du taux effectif marginal d’imposition, il n’est plus toujours vrai de dire que notre taux d’imposition est inférieur à la retraite», mentionne le planificateur financier.

Retenue à la source

Une retenue d’impôt à la source est également effectuée automatiquement par l’institution financière au moment du retrait. Mais attention, cela ne vous évitera peut-être pas une facture fiscale.

«Il peut y avoir un ajustement important en fonction des revenus effectivement perçus pendant l’année. C’est pourquoi je recommande à mes clients d’effectuer une simulation de revenus et de demander une augmentation de la retenue d’impôt pour éviter les mauvaises surprises le cas échéant», indique André Lacasse.

Faire machine arrière

Sachez que même si vous avez converti vos REER en FERR, il est encore possible de faire machine arrière avant le 31 décembre de l’année de votre 71e anniversaire. Vous pourriez donc transférer vos FERR en REER. Avant la date butoir, on n’est pas obligé non plus de convertir tous ses REER en FERR, et il est possible de procéder par tranches de façon à réduire le montant des retraits minimums si c’est plus avantageux sur le plan fiscal.

Retraits annuels ou mensuels?

Est-il préférable d’effectuer les retraits une fois par an ou mensuellement? «Habituellement, on aime bien avoir une certaine stabilité des revenus à la retraite. Des paiements mensuels peuvent être plus pratiques pour mieux contrôler son budget», indique André Lacasse. En dehors de cette considération, il n’y a pas vraiment d’avantage à choisir une formule ou l’autre.

«Bien sûr si la Bourse grimpe en cours d’année, alors il sera plus profitable d’effectuer des retraits mensuels, mais c’est l’inverse si le marché boursier dégringole. Puisqu’il est bien difficile de prévoir comment le marché va se comporter, en général on choisira ce qui est le plus pratique pour la personne», remarque André Lacasse.

Conseils

Les retraits du FERR constituent des revenus admissibles au crédit pour revenu de pension au fédéral, qui peuvent donner droit à un crédit de 15% sur le premier 2000$.

Si votre conjoint est plus jeune, vous pourriez utiliser l’âge de ce dernier au lieu du vôtre pour déterminer le pourcentage de retrait minimum. Ce faisant, vous réduirez le montant du retrait à effectuer, ce qui peut être intéressant sur le plan fiscal.

Il est possible de «rouler» un FERR sans impact fiscal au conjoint survivant en le mentionnant dans son testament.