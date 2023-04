Les Capitals exclus des séries: «c’est inacceptable»

Les récentes performances du Canadien de Montréal ont été dures à digérer pour plusieurs, mais dans le camp de ses prochains rivaux, les Capitals de Washington, l’amertume atteint un niveau supérieur.

Effectivement, la bande d’Alexander Ovechkin débarquera pour la seule fois de la saison au Centre Bell jeudi sans véritable enjeu. Son élimination a été confirmée mardi soir quand les Panthers de la Floride ont défait les Sabres de Buffalo. Les «Caps» manqueront les séries pour une première fois en neuf ans et personne dans leur vestiaire n’affiche une mine réjouie. Le reste du calendrier régulier s’annonce morose en dépit de la course au record du plus grand nombre de buts en carrière qui se poursuit pour «Ovi».

«C’est triste et dur à prendre. Cependant, nous sommes des professionnels et nous voulons toujours remporter des matchs. Nous souhaitons encore jouer au hockey et performer pour les partisans, car c’est pour cette raison qu’ils se présentent à l’aréna. C’est très important pour nous de gagner les dernières parties, nonobstant lesquelles», a affirmé aux médias l’attaquant Evgeny Kuznetsov mardi en journée.

De son côté, le défenseur Matt Irwin a une opinion plus tranchante. «C’est inacceptable, a-t-il considéré. À cette période de l’année, nous étions habitués à nous retrouver en position de nous qualifier pour les éliminatoires, si le tout n’était pas déjà assuré. Ça fait deux ans que je suis ici et je connaissais les attentes. [...] Aucun doute dans mon esprit que cette équipe reviendra en séries l’an prochain.»

Blessures

Toutefois, les Capitals ont commencé la campagne avec quelques écueils sur leur route. Nicklas Backstrom (hanche) et Tom Wilson (genou) ont raté la moitié initiale de la saison; le second a manqué d’autres rencontres en raison d’une blessure à la cheville. C’est sans compter la grave mésaventure vécue par l’arrière John Carlson, atteint à la tête par une frappe de Brenden Dillon, des Jets de Winnipeg, le 23 décembre.

Néanmoins, les excuses ne suffisent pas à Washington, où le club présente un dossier de ,500 bon pour le 13e rang de l’Association de l’Est de la Ligue nationale. Il en faudra plus, jugent les joueurs. «Quand vous jouez au hockey, vous voulez accéder aux séries, a émis Backstrom. C’est excitant et c’est pour cela que vous êtes là. Vous désirez gagner, on devra donc être meilleur.»

«Nous savons tous que nous vieillissons, mais on veut gagner et on est encore affamé. Il faut juste que ça clique.»