Les Remparts envoient les Islanders en vacances

Les Islanders ont chèrement vendu leur peau mais, encore une fois, la force de frappe des Remparts de Québec aura fait la différence et permis aux hommes de Patrick Roy de compléter le balayage de leur série de premier tour, grâce à une victoire de 5-1.

Si les Remparts pensaient que les Islanders avaient déjà fait une croix sur leur saison malgré leur retard de 0-3 dans la série, ils avaient tort. Les représentants de l’Île-du-Prince-Édouard ont probablement connu leur meilleure période de la série, en première, où ils ont eu le dessus sur les Remparts. Comme ce fut le cas depuis le début des éliminatoires, le gardien William Rousseau a été excellent pour préserver l’égalité à 0-0 après 20 minutes.

« On n'a pas été bon en première période, a reconnu Patrick Roy. On dirait qu'on essayait de jouer un match facile. Entre la première et la deuxième période, on s'est regroupé et on a joué du vrai hockey à mon goût par la suite. [...] William a été solide. Il ne s'est pas endormi et il est resté concentré devant son filet. C'est le genre de match qu'on avait besoin de sa part. Ça aurait facilement pu être 1-0 pour eux après la première période. »

Domination par la suite

Les Remparts ont effectivement repris vie au second tiers et leur attaque s’est finalement mise en marche. Zachary Bolduc a tout d’abord profité d’une savante passe de Justin Robidas pour ouvrir la marque puis Pier-Olivier Roy a doublé l’avance des siens lorsqu’il s’est échappé, en désavantage numérique, avant de battre Jakob Robillard d’une belle feinte. Kiefer Lyons a réduit l’écart à 2-1 mais Nathan Gaucher a fait mal aux locaux avec un but important avec un peu moins de deux minutes à faire en deuxième, qui faisait 3-1.

Ce but a coupé les jambes des Islanders puisque les Remparts les ont complètement dominé en troisième, dirigeant 18 tirs contre un seul. Justin Robidas a inscrit le but assommoir en début de période pour concrétiser la quatrième victoire dans la série au meilleur de sept. Avec deux autres points dans le match, Robidas a porté son total à huit en quatre parties.

Les Remparts terminent donc la première ronde avec un total de 20 buts marqués contre cinq accordés. Malgré le relâchement en première période mercredi, Roy dressait un bilan positif de cette première étape.

« Quand tu parles avec l'entraineur adverse et qu'il te dit qu'on a joué de la bonne façon, c'est ça qu'on veut entendre. Après la première période, j'ai dit aux gars qu'il fallait jouer le style des Remparts qui consiste à être bon sur 200 pieds, ne pas prendre de raccourcis et travailler de la bonne façon des deux côtés de la patinoire. C'est ce qu'on a fait par la suite. »

Neuf jours de congé

C'est la troisième saison de suite que les Remparts balaient leur série de premier tour, après avoir fait le coup aux Voltigeurs de Drummondville en 2021, puis aux Saguenéens de Chicoutimi l'an dernier. Ils reprendront la route de Québec jeudi et profiteront d'un congé de neuf jours en attendant de connaître l’identité de leur prochain adversaire. La série de deuxième tour ne débutera que le 14 avril, au centre Vidéotron.

Est-ce une bonne, ou une mauvaise chose, d'avoir une aussi longue pause entre deux rondes ? Patrick Roy préfère ne pas y penser tout de suite.

« On va savourer notre victoire et ensuite on verra pour la suite. On a 12h d'autobus à faire donc on va donner quelques jours de congé aux gars à notre retour et on va gérer la suite le temps venu. »

Par ailleurs, l’attaquant des Islanders Ross Campbell n’était pas de la rencontre de mercredi. La LHJMQ lui avait imposé une suspension d’un match pour les doubles-échecs assénés au visage de Nicolas Savoie lors du match no. 3.