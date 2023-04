Les Saguenéens évitent l’élimination

RIMOUSKI | Acculés au pied du mur, les Saguenéens de Chicoutimi ont marqué trois buts sans réplique en troisième période en route vers un gain de 5-1 sur l’Océanic ce mercredi soir à Rimouski, forçant ainsi la présentation d’un 5e match dans cette série vendredi au Saguenay.

L’Océanic est toujours bien en selle, en avance 3-1 dans la série. « Si on m’avait dit qu’on mènerait 3-1 après quatre matchs, avant la série, je l’aurais pris. Les Sags étaient plus assoiffés que nous ce soir. Nous avons donné beaucoup trio de surnombres. Notre marquage a fait défaut en territoire défensif et Hamrla (Patrik) n’a pas connu son meilleur match tandis que Lavallée (Charles-Antoine) ne voulait pas terminer sa carrière ce soir », a analysé l’entraîneur-chef de l’Océanic, Serge Beausoleil.

Une première sans but

Une première période beaucoup plus partagée que la veille. Il fallait s’y attendre, les Sags luttent avec l’énergie du désespoir. Ils ont décoché 12 tirs sur Patrik Hamrla qui a été intraitable. L’Océanic n’a que huit lancers, mais plusieurs tirs ont raté le filet. Alexander Gaudio a été très bon en territoire défensif pour l’Océanic, notamment lors d’une infériorité numérique à 4 contre 3.

Lavallée s’impose

Les Sags ont ouvert la marque à la troisième minute de la deuxième période sur un tir du revers de l’enclave de Jérémy Leroux que le gardien de l’Océanic, Patrik Hamrla n’a pas vu. Les Sags ont doublé leur avance lors d’une supériorité numérique par l’entremise d’Alexis Morin. L’Océanic a bombardé le gardien des Sags Charles-Antoine Lavallée de 16 lancers sans pouvoir marquer. Xavier Filion compte cinq lancers en deux périodes.

« Charles-Antoine est le joueur clé de notre équipe. Il a été très solide. C’était notre meilleur match à Rimouski cette année. Nous avons été plus opportunistes et nous sommes parvenus à retarder leur premier but. Le point tournant, c’est notre 3e but qui a fait taire la foule après leur premier but », a commenté le pilote des Sags, Yannick Jean.

Hamrla remplacé

En tout début de troisième période, William Dumoulin a réduit l’écart à un but sur un deuxième effort de Julien Béland. La réplique des Sags a été cinglante avec deux buts en 50 secondes, le 2e du match de Jérémy Leroux et le 1er de la série du rapide Émile Duquet. Ce but a chassé Hamrla de la rencontre qui a été remplacé par Gabriel Robert. Samuel Vachon a ajouté un 5e but en fin de match pour les Sags.

En bref

L’Océanic était privé de l’attaquant Jan Sprynar en raison d’une blessure subie en deuxième période mardi. Blessé lors du premier match de la série, William Dumoulin a effectué un retour.

Mathis Aguilar, Lyam Jacques et Maël St-Denis sont tous blessés tandis que Cory MacGillivray a été retranché.