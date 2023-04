Leylah Fernandez échoue à Charleston

Le parcours de la Québécoise Leylah Annie Fernandez au tournoi de tennis de Charleston a pris fin au deuxième tour, mercredi.

La 51e joueuse mondiale a baissé pavillon en deux manches de 7-5 et 7-6(8) contre l’Espagnole Paula Badosa. La 12e tête de série de l’événement tenu en Caroline du Sud a mis 1 h et 53 min pour l’emporter.

Fernandez a connu des ennuis lorsqu’elle était en possession des balles. Elle a commis sept doubles fautes et réussi 62 % de ses premières tentatives de mise au jeu.

L’athlète de 20 ans a été brisée à trois reprises, ayant fait face à 10 balles de bris pendant ce duel.

En vertu de ce revers, Fernandez échoue dans sa tentative de franchir le deuxième tour d’un tournoi pour la première fois depuis la compétition d’Auckland au début du mois de janvier. Depuis, la native de Montréal a participé à sept événements de la WTA.

Un peu plus tard en journée, la Canadienne Katherine Sebov tentera de causer la surprise à Charleston face à la Suissesse Belinda Bencic. Cette dernière est la quatrième tête de série de l’événement.

Une très mauvaise première manche coule Eugenie Bouchard

Eugenie Bouchard a été complètement dominée au premier set et n’a pas été en mesure de renverser la vapeur, malgré une bien meilleure tenue lors du reste de son affrontement du deuxième tour au tournoi de Bogota.

La Québécoise a ainsi perdu 6-0, 6-7(7) et 6-4 contre la Russe Kamilla Rakhimova.

Bouchard n’a réussi que 46% de ses premières tentatives de services et a été brisé trois fois pendant la première manche. Elle a retrouvé ses esprits par la suite et a été beaucoup plus combative, elle qui a notamment fait face à deux balles de match pendant le bris d’égalité du deuxième set.

Lors de l’engagement ultime, Rakhimova a réussi le seul bris de la manche au 10e et dernier jeu.

Toujours en Colombie, la Canadienne Carol Zhao a mordu la poussière 6-2 et 6-1 face à la détentrice du 817e rang au classement de la WTA, Francesca Jones. La Britannique a profité des largesses de la 174e joueuse sur l’échiquier mondial au service et l’a brisé pas moins de sept fois.