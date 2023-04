Menaces de mort: Richard Martineau porte plainte à la police contre Tristan Bavaria

Après Patrick Lagacé, c’est au tour de Richard Martineau de porter plainte officiellement contre Tristan Bavaria. L’animateur de QUB radio s’est rendu dans un poste de police mardi pour amorcer sa démarche.

• À lire aussi: [VIDÉO] Cet ex-animateur de Call TV est accusé pour des menaces de mort contre Patrick Lagacé

Le 6 mars dernier, l’homme de 44 ans a publié une vidéo sur les réseaux sociaux. Bavaria menaçait allègrement les deux personnalités publiques.

«Des gars comme Lagacé, des gars comme Martineau, ça ne doit plus être en sécurité», avait-il affirmé.

Et c’est là un des exemples les moins choquants de ses publications. Dans son intervention à LCN, avec Jean-François Guérin, Richard Martineau explique pourquoi il a pris cette décision.

Fait cocasse: la vidéo qu’il souhaitait déposer en preuve était publiée sur TikTok. Or, les policiers font partie des employés qui n’ont plus le droit d’utiliser le réseau social. L’animateur a été forcé de faire jouer l’extrait sur son propre téléphone, et l’image a été enregistrée par le téléphone d’un policier. Comme quoi le bannissement de TikTok cache quelques petits problèmes logistiques.