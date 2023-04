Mort de la sergente Breau: à la rescousse de nos policiers

La policière Maureen Breau est morte à coups de sabre par un suspect déclaré non criminellement responsable de crimes violents à cinq reprises depuis 2014. Un individu laissé en liberté malgré un « haut risque » établi par la Commission d’examen des troubles mentaux il y a un an.

Ce qui est le pire, c’est que les policiers se sont présentés chez cet homme en n’ayant aucune information sur sa condition.

L’Association des policiers provinciaux du Québec demande que les policiers soient informés de la présence ou non d’une personne dont l’état mental est potentiellement violent avant une intervention. J’espère que l’Association ne va pas lâcher le morceau.

Registre, informations déjà publiques

D’une part, c’est un minimum, et cela peut être mis en place dans le cadre des lois actuelles car ces informations sont déjà publiques, elles ne sont juste pas colligées !

En effet, les décisions visant les accusés, dont celles touchant aux troubles mentaux, sont contenues aux dossiers de cour. Il s’agit donc de colliger les informations contenues dans les procès-verbaux des causes de ces personnes ayant commis des crimes violents mais déclarées non criminellement responsables. Cela ne concerne aucunement le secret professionnel lié au dossier médical ou au diagnostic, ne mélangeons pas les choses.

Puisque ces informations sont déjà publiques, qu’elles soient colligées et ajoutées au registre des policiers CRPQ.

Changement au Code criminel

Autre chose, lorsqu’une personne est libérée pour cause de troubles mentaux, il y a souvent une ordonnance de soins. Or, ne serait-il pas temps d’amender le Code criminel aux articles 672.54 et 672.55 qui dictent que c’est le délinquant qui décide si oui ou non il se soumettra à ses traitements ?

En d’autres mots, le Code criminel fait en sorte que la protection de la société et des victimes passe par la décision de la personne délinquante souffrant de troubles mentaux de décider si, oui ou non, elle acceptera ses traitements. C’est pour le moins inquiétant. Monsieur Lametti ?

Examen de conscience à la commission

Enfin, la Commission a statué que cet individu reste en liberté alors qu’elle « estimait qu’il représentait un risque important pour la sécurité du public ». Comment est-ce possible ? L’annonce de l’enquête publique est la bienvenue.