Nouvelle clinique-école au Cégep Garneau: des nettoyages dentaires à 30$

Le cégep Garneau a inauguré hier de nouveaux locaux d'hygiène dentaire à la fine pointe de la technologie où les étudiants pourront s'exercer et offrir des nettoyages dentaires à aussi peu que 30$.

La nouvelle clinique-école, qui a nécessité des investissements de 13M$, ressemble en tout point à une clinique privée, avec des installations à la fine pointe de la technologie. La clinique existe depuis 30 ans et une cure de rajeunissement s’imposait.

Non seulement le laboratoire, les classes et la clinique-école ont été mis au goût du jour, ils ont aussi désormais équipé d’équipements les plus récents dans le domaine, tels que des appareils d’empreintes virtuelles, des imprimantes 3D, des simulateurs avec mannequins et de la radiologie numérique.

«Nous sommes vraiment très fiers, de ce beau projet. C'est un de nos projets majeurs des 10 dernières années quand même», souligne Patricia Poirier, directrice générale du Cégep Garneau.

Catherine Bouchard

Les services de la clinique-école sont offerts au grand public et les étudiants pourront donc s’exercer à faire des nettoyages dans des installations professionnelles, mais à un prix avantageux variant de 30 à 35$. Les futurs hygiénistes sont d’ailleurs très stimulés dans le nouvel environnement d’apprentissage. Le cégep a déjà une banque d’environ 3000 clients.

«Les étudiants de la cohorte qui va terminer [bientôt] ont vécu l’ancienne [clinique-école] et voient les nouveaux locaux, commencent à utiliser les nouveaux appareils, alors oui, ils sont très excités» souligne pour sa part Guylaine Turcotte, coordonnatrice du département des Techniques d’hygiène dentaire.

Répondre à la pénurie

Avec cette cure de rajeunissement, la direction du Cégep souhaite pouvoir éventuellement doubler la cohorte – qui est actuellement de 42 étudiants – afin de répondre à la pénurie de main-d’œuvre qui sévit dans plusieurs domaines.

«On l’espère, oui. Je pense que oui [on peut doubler] parce que l'on est un des programmes au Québec où l’on a les meilleures installations», fait valoir Mme Turcotte.

Les anciens équipements ont été remis à trois organismes à but non lucratif, afin qu’ils puissent offrir des soins dentaires à des personnes dans le besoin.

Par ailleurs, dans un souci de développement durable, les critères pour procéder à la cure de rajeunissement de la clinique-école exigeaient l’usage de matériaux recyclés autant que possible et une gestion écoresponsable de la démolition.