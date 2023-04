Nouvelle étude: ce facteur clé permettrait de vivre au-delà de 100 ans

Un système immunitaire qui ne flétrit pratiquement pas malgré l’âge: voilà ce qui aurait permis aux rares centenaires d’atteindre leur âge vénérable, selon une toute nouvelle étude.

Les centenaires présenteraient un système immunitaire hautement fonctionnel grâce à une composition unique de leurs cellules immunitaires, ont déclaré plusieurs chercheurs, dont certains de la Boston University School of Medicine, selon «The Independant».

Normalement, le système immunitaire décline avec l’âge, ce qui rend le système plus vulnérable aux maladies et complexifie leur rémission.

Mais chez les centenaires étudiés, les profils immunitaires observés ont confirmé un historique d’expositions à diverses infections dont les patients se seraient remis, a indiqué l’une des auteures principales de l’étude, Paola Sebastiani.

«Cela étaye l'hypothèse selon laquelle les centenaires sont enrichis en facteurs de protection qui augmentent leur capacité à se remettre des infections», a-t-elle précisé.

Ainsi, les chercheurs espèrent comprendre les mécanismes qui permettent de développer un système immunitaire plus résilient afin de s’en inspirer.

«Les centenaires et leur exceptionnelle longévité fournissent un “plan détaillé” sur la façon de vivre une vie plus productive et plus saine», a ajouté George J. Murphy, un autre auteur principal.

L’étude, qui est l’une des plus larges réalisée en Amérique du Nord sur cette rare population, a été effectuée sur sept centenaires.