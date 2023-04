Pour une 6e année

Photo fournie par OES

RONA inc., qui compte quelque 450 magasins corporatifs et affiliés sous diverses enseignes et dont le siège social est établi à Boucherville, au Québec, est en pleine campagne annuelle de collecte de fonds pour Opération Enfant Soleil et Children’s Miracle Network, deux organismes qui soutiennent 14 hôpitaux pour enfants au pays. Jusqu’au 28 avril, les magasins corporatifs Lowe’s, RONA et Réno-Dépôt du pays, ainsi que 42 marchands affiliés RONA et six centres de distribution uniront leurs forces pour récolter des dons en magasin et en ligne. Au Québec, les magasins RONA et Réno-Dépôt participants vendront également des billets de tirage pour la Maison Enfant Soleil signée Bonneville, dont RONA est le fournisseur officiel de matériaux de construction. Au cours des cinq dernières années, RONA a remis plus de 4,7 M$ aux fondations d’hôpitaux pour enfants partout au Canada. Sur la photo, Lexie, 8 ans, ambassadrice de la campagne d’Opération Enfant Soleil (OES) atteinte d’amyotrophie spinale, une maladie dégénérative qui s’attaque aux cellules nerveuses, et sa maman Aurélie Pouliot.

Acquisition et fusion

Photo courtoisie

Après avoir assumé la direction générale, de Auvents et Abris Daniel Richard de 2019 à 2022, Serge Lambert (photo) vient de se porter acquéreur de Auvents W. Lecours et Abris et auvents Daniel Richard, deux entreprises spécialisées dans les auvents et abris haut de gamme visant l’amélioration de la qualité de vie extérieure en toutes saisons. Ce changement de propriété a aussi donné lieu à une fusion des deux entreprises qui seront dorénavant désignées sous le nom Auvents W. Lecours, une entreprise fondée en 1947. Auvents W. Lecours emploie 80 personnes réparties dans ses bureaux de ventes de Québec et Lévis ainsi qu’une usine de fabrication, rue Godin, dans le Parc industriel Cardinal de Vanier.

Boursiers-boursières

Photo fournie par Maxime Côté

La Fondation Aléo a célébré son partenariat de longue date avec la Banque Nationale, le 29 mars dernier, alors qu’un total de 37 étudiants-athlètes ont reçu des bourses individuelles d’une valeur combinée de 130 000 $ dans le contexte du 31e Programme de bourses Banque Nationale. Plusieurs de ceux-ci viennent de la région de Québec. Sur la photo : Patricia Demers, directrice générale de la Fondation Aléo, et Patrick Charlebois, conseiller principal en gestion de patrimoine et gestionnaire de portefeuille de la Banque Nationale, entourent des athlètes de la région de Québec qui font partie de la cohorte 2023 du Programme de bourses Banque Nationale : Loïc Tremblay, 16 ans de L’Ancienne-Lorette en plongeon ; Julien Frascadore, 23 ans de Beauport en judo (66 kg) : Magalie Trempe, 19 ans de Lévis (Saint-Jean-Chrysostome) en ski de fond et Juliette Larose-Gingras, 20 ans de Lac-Beauport en vélo de montagne.

Anniversaires

Photo courtoisie

Patrick White (photo), chef des nouvelles au Journal de Québec de 2006 à 2009 et professeur de journalisme à l’École des médias de l’UQAM, depuis septembre 2018, 53 ans... Jean-Pier Goulet, retraité du monde la restauration (Beaugarte de Sainte-Foy), Son âge ?, La normale +5 (golf)... Martin Michaud, auteur québécois (Les enquêtes de Victor Lessard), 53 ans... Pharrell Williams, auteur-compositeur-interprète, rappeur américain, 50 ans... Patrice Godin, comédien (Emma) et acteur, 55 ans... Alain Choquette, magicien et animateur, 61 ans... René Homier-Roy, ex-critique de cinéma et ex-animateur, 83 ans... Gilles Proulx, ex-animateur radio controversé, et chroniqueur au Journal, 83 ans.

Disparus

Photo d’archives, Stevens Leblanc

Le 5 avril 2022 : Michel Lessard (photo), 79 ans, historien, professeur et auteur de nombreux ouvrages sur la culture québécoise, de même que de nombreux articles... 2022 : Bobby Rydell, 79 ans, chanteur américain, populaire auprès des jeunes dans les années 1960... 2020 : Shirley Douglas, 86 ans, célèbre actrice et militante canadienne... 2017 : Dave Gove, 38 ans, ex-joueur de la LNH, membre des Hurricanes de la Caroline, Coupe Stanley 2006... 2016 : Jean Martin, 59 ans, journaliste, ex-chef d’antenne du Téléjournal Québec et du Téléjournal Est du Québec... 2013 : Piero de Palma, 87 ans, ténor italien... 2012 : Ferdinand Alexander Porsche, 76 ans, designer allemand... 2009 : Gérard Hébert, 78 ans, pianiste de jazz... 2008 : Charlton Heston, 84 ans, acteur américain... 1995 : Françoise Loranger, 81 ans, auteure et dramaturge... 1994 : Kurt Cobain, 27 ans, chanteur et guitariste du groupe rock Nirvana... 1976 : Howard Hughes, 70 ans, milliardaire américain.