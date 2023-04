Québec, ville gourmande: enfin un premier resto de poulet frit coréen

Les Coréens sont particulièrement friands de bouffe de rue. L’offre culinaire de ce pays d’Asie commence enfin à s’étoffer à Québec avec un premier restaurant qui se spécialise dans l’authentique poulet frit.

• À lire aussi: Québec, ville gourmande: découvrez la nouvelle chaîne où vous pouvez déjeuner en tout temps

• À lire aussi: Québec ville gourmande: découvrez cette cabane à sucre gastronomique

• À lire aussi: Québec, ville gourmande: ces chouquettes sur la rue Saint-Jean n'ont rien d’ordinaire!

«Le poulet en Corée, c’est comme la poutine au Québec, c’est vraiment populaire», image Sukmin Jang, copropriétaire avec sa conjointe, la cheffe Yuri Kim, du Casse-croûte coréen Chicken & Bap.

Ils m’accueillent chaleureusement dans leur restaurant de Beauport un lundi, leur seule journée de congé, afin de partager leur passion.

Établis à Québec depuis plus de cinq ans après avoir vécu en France, ils ont eu envie de mieux faire connaître la culture coréenne, très populaire auprès des jeunes.

«C’était un truc qu’on voulait faire depuis longtemps. On adorait notre poulet frit et on n’en trouvait pas beaucoup à Québec», raconte Sukmin, qui est responsable du service depuis l’ouverture en octobre.

Photo Stevens LeBlanc

Après avoir cherché des locaux un peu partout, le couple a opté pour un ancien Subway dans le secteur Courville. Ce local, pas trop gros, était parfait puisqu’ils voulaient lancer leur affaire tout doucement.

Le bouche-à-oreille a fait son œuvre et ceux qui réussissent à dénicher le commerce, puisqu’il ne possède pas encore d’enseigne visible de la rue, en ressortent épatés.

Le secret est dans la sauce

Le poulet frit coréen se démarque par sa double friture, ce qui le rend très croustillant. La panure du Chicken & Bap est légère et pas trop salée. Le poulet mariné est cuit juste à point pour rester juteux et tendre. C’est succulent et peu graisseux.

Vous pouvez prendre le poulet frit nature – aussi disponible désossé – avec la sauce à part, ou le commander déjà enrobé. Si vous êtes de type sauce, comme moi, choisissez la deuxième option, car les saveurs enveloppent à merveille le poulet.

Sukmin conseille plutôt l’inverse à ceux qui en sont à leur première visite, pour éviter les mauvaises surprises si la sauce ne vous plaît pas.

D’ailleurs, le secret est dans les sauces. J’ai adoré la yangnyeom, une sauce aigre-douce pimentée au gochujang. La cheffe Yuri a pris le soin d’adapter les saveurs au palais québécois et propose d’autres options plus douces, mais tout aussi savoureuses: soya-ail, crème-oignons et miel-érable.

Photo Stevens LeBlanc

Préparé sur commande

Les sympathiques propriétaires m’expliquent qu’en Corée, le poulet est traditionnellement accompagné de radis coréen mariné acidulé, qui apporte beaucoup de fraîcheur et contrebalance la friture. Ici, ils ont plutôt décidé de le servir avec des frites.

Photo Stevens LeBlanc

Le restaurant propose aussi des bols de riz, appelés Bap. Ne manquez pas le classique bulgogi au bœuf mariné à la sauce BBQ coréenne.

Au frigo, on trouve des breuvages importés de la Corée du Sud et du kimchi maison.

Enfin, sachez que le poulet est frit à la commande pour respecter les standards de qualité de la cheffe, ce qui prend une vingtaine de minutes. Il est possible de manger sur place ou de le prendre pour emporter.

Du mardi au jeudi de 11h30 à 19h et du vendredi au dimanche de 11h30 à 20h

1045, avenue Larue

Sur instagram: @chicken_et_bap

Deux autres adresses coréennes

Vive les kogos!

Les kogos, de décadents pogos coréens, ne cessent de faire de nouveaux adeptes. La chaîne Chungchun a ouvert récemment une troisième succursale dans la région à Beauport, sur la rue Clémenceau. Elle s’ajoute aux restaurants de Plaza Laval, à Sainte-Foy, et de la rue Saint-Jean. Ce qui fait le charme des kogos, c’est le côté personnalisable : choix de saucisse de poulet ou de bœuf, mozzarella ou option végane. La pâte asiatique qui l’enrobe peut être roulée dans une garniture – comme des ramens – avant d’être frite. Le tout est offert avec un grand choix de sauces. Un petit péché mignon ! chungchunqc.com

Photo tirée de la page Facebook de Chungchun

Au-delà de la controverse

Le restaurant Bab Sang, qui a fait couler beaucoup d’encre en raison du service en anglais lors de son ouverture, mérite qu’on s’y attarde pour la qualité de la nourriture. À découvrir: le traditionnel bibimbap, le poulet frit dans une sauce sucrée et épicée ou le flanc de porc au gochujang. Un bémol, le service peut être lent. Ne soyez pas pressés ou commandez pour emporter.

1282, avenue Maguire