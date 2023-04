Réforme Dubé : c’est l’heure de vérité pour la FIQ

Depuis le dépôt du projet de loi 15 par le ministre de la Santé, Christian Dubé, on ne peut pas dire de la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ) a démontré beaucoup d’ouverture à changer les choses.

C’est malheureux, car on sent que la population québécoise est maintenant disposée à une réforme en profondeur de notre réseau de la santé. Cependant, pour y arriver, ça va prendre une volonté hors du commun de la part du gouvernement, des partis d’opposition, des syndicats et des électeurs.

Le projet de loi de M. Dubé n’est pas parfait, mais c’est un pas dans la bonne direction. Les syndicats doivent comprendre que si on continue comme ça, on s’en va dans un mur et ils sont bien placés pour le savoir.

Ouverture

La FIQ aurait pu prendre exemple sur la FTQ. La nouvelle présidente, Magali Picard, a eu le bon ton en démontrant de l’ouverture. Probablement qu’elle a moins à perdre que la FIQ, car Mme Picard a beaucoup moins de membres dans le réseau de la santé.

Un jour ou l’autre, lorsque la réforme sera mise en place, il est clair qu’il va y avoir du maraudage. Les travailleurs syndiqués dans le réseau de la santé vont être attentifs et ils vont regarder comment les leaders syndicaux se comporteront au cours des prochains mois.

On peut parier que l’attitude de Mme Picard est beaucoup mieux reçue que celle de la présidente de la FIQ, Julie Bouchard.

Propositions

Comme les partis d’opposition à l’Assemblée nationale, les syndicats doivent entrer dans un mode de propositions.

Avec plus de 300 pages et plus de 1000 articles, le carré de sable du projet de loi est assez grand pour accueillir plusieurs joueurs.

Ainsi, les pourparlers entourant le projet de loi 15 vont nous démontrer si le patient est réellement au cœur des préoccupations de tous les syndicats.