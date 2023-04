Ryan Gosling et Margot Robbie dans une nouvelle bande-annonce du film «Barbie»

« La vie en plastique, c'est fantastique ! » Une nouvelle bande-annonce de Barbie vient d’être dévoilée où les couleurs pastel et fluorescentes où le rose est évidemment à l’honneur. Le film met en vedette Margot Robbie dans le rôle de Barbie et Ryan Gosling dans celui de Ken.

Cet été, les acteurs Margot Robbie et Ryan Gosling prêteront leurs traits aux personnages culte de notre enfance : les poupées Barbie et Ken. Ils nous transporteront dans le monde de Barbie Land, là où presque tous les personnages se nomment... Barbie et Ken !

Il y a un moment que des images du tournage du film Barbie se retrouvent dans les médias, mais cette fois, c’est le dévoilement d’une autre bande-annonce officielle qui titille les admirateurs. Bonjour patins à roulettes, moments entre amis passés sur la plage et histoire d’amour!

Fait amusant : l’acteur canadien Michael Cera (Superbad, Arrested Development) jouera le rôle d’Allan, l’ami de Ken dans ce long métrage de Greta Gerwig. La chanteuse britannique Dua Lipa y tient également un rôle, celui d’une sirène à la longue chevelure bleue.

Le comique Will Ferrell sera le patron de Mattel, la compagnie derrière la gamme de poupées fondée en 1959, et c’est la comédienne britannique américaine Helen Mirren qui prêtera sa voix pour devenir la narratrice du film.

Le film Barbie sera présenté dans les cinémas dès le 21 juillet.