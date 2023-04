Santé: l'alerte d'un sage

Le Journal publiait hier un texte coup de poing du docteur Yves Lamontagne. Jadis président du Collège des médecins, auteur de quelques livres percutants sur la santé et la société, l’auteur amène un regard rafraîchissant sur la réforme Dubé.

Le doc Lamontagne part de quelques constats simples pour décrire les maux qui gangrènent notre système de santé. En premier lieu, l’ampleur de la bureaucratie. La comparaison avec la Suède frappe l’imaginaire. Le Québec a presque trois fois plus d’employés non soignants que la Suède, malgré une population un peu inférieure.

Le constat n’est pas nouveau, mais avec les années et l’accumulation des problèmes, on finit par l’oublier.

Une bureaucratie lourde et souvent loin du terrain, de surcroît. Depuis la réforme Barrette, il n’y avait plus la présence d’une direction dans chaque établissement. Une gaffe durement constatée durant la pandémie, et qui sera corrigée.

L’erreur serait toutefois d’en conclure qu’il manque de personnel administratif dans le réseau. Mauvaise répartition, manque d’imputabilité, OK. Mais les comparaisons internationales mettent en relief que notre système coûte cher notamment à cause du prix de sa bureaucratie.

Perte d’innovation

Le docteur Lamontagne met en relief un autre problème lié à la lourdeur bureaucratique : la perte de l’innovation. Par définition, innover, c’est sortir un peu de la norme. Or la bureaucratie consiste en l’imposition la plus uniforme possible de normes contraignantes. La bureaucratie lourde applique ses normes avec un carcan encore plus serré.

Sans innovation, aucune PME ne pourrait prospérer, croître et se démarquer.

La bureaucratie étouffe aussi l’initiative. Combinée à des conventions collectives rigides, elle a tendance à pénaliser l’efficacité. L’employé modèle n’innove pas ou ne se dépasse pas. Il reste dans le cadre et fait ce qui est requis, point. Ni plus, ni moins, ni mieux.

La partie la plus inquiétante du texte choc d’Yves Lamontagne, c’est son analyse des forces en présence. « David contre Goliath ».

Luttes de pouvoir

Le ministre Dubé petit contre des forces d’inertie colossales. Malgré un gouvernement majoritaire et stable.

L’expérience considérable du vétéran Lamontagne l’amène à un certain pessimisme.

Certaines organisations syndicales ou la Fédération des médecins spécialistes peuvent-elles saboter la réussite de toute réforme dans la défense de leurs intérêts corporatistes ? J’espère que non.

Ce qui me fait le plus peur lorsqu’on analyse ces joutes de pouvoir dans les grands services publics, c’est la position de faiblesse de l’usager. Dans l’économie capitaliste, le client a un certain pouvoir. Dans le cas d’un restaurant, d’un magasin ou d’un fournisseur de téléphonie mobile, le client insatisfait peut amener ses dollars ailleurs la prochaine fois. Si tout le monde quitte le commerçant négligent, il sera rapidement sorti du décor.

Devant un monopole d’État qui offre un service public essentiel, le citoyen a un bien faible rapport de force. Les grands bras de fer se jouent au-dessus de nos têtes.

Les élus de tous les partis doivent garder cela en tête et se placer du côté des patients lorsqu’ils travaillent sur une réforme.