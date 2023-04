Spectateurs, éteignez vos cellulaires, misère!

Il y a quelques semaines, j’ai assisté à une première au théâtre.

Une pièce pétillante, charmante, hilarante.

J’ai adoré. Mais ce que je n’ai pas adoré, c’est que des cellulaires sonnent, pas une, pas deux, mais bien TROIS fois pendant la pièce qui durait juste une heure et demie ! Une sonnerie à la demi-heure, misère !

INCRÉDULE

Pouvez-vous croire que la première fois qu’un cellulaire a sonné, c’était celui de la blonde de l’auteur de la pièce ? Et que la deuxième fois, c’était celui d’une ex-chroniqueuse culturelle ?

Pourtant, s’il y a des personnes qui sont bien placées pour savoir que c’est un manque total de respect pour les artistes sur scène, c’est bien elles !

Depuis plusieurs années, dans les salles de spectacle, on nous prévient non pas une, mais deux fois d’éteindre nos cellulaires. Une voix enregistrée, et un humain en chair et en os nous préviennent AVANT la représentation de poser ce geste de la plus élémentaire des courtoisies : éliminer les nuisances sonores.

Pas mettre votre cellulaire en mode vibration, mais l’éteindre complètement.

Il y a un autre phénomène dont je veux vous parler : les gens qui sont au milieu d’une rangée et qui se lèvent en plein milieu d’un spectacle pour aller aux toilettes. Euh ! ça ne vous tentait pas d’attendre l’entracte ? De faire pipi caca avant que le spectacle commence ? Si vous avez un problème de « retenez bien », achetez-vous des billets sur le bord de la rangée, bordel !

TRISTE ET BIZARRE

Mais revenons aux cellulaires.

Vous savez à quel point j’aime et j’apprécie le flegme britannique de l’acteur Hugh Grant, encore plus depuis qu’il a remis à sa place une intervieweuse nunuche au dernier tapis rouge des Oscars.

Récemment, Hugh Grant était interviewé à l’émission The Late Show. Il a confié à Stephen Colbert qu’il trouvait les films « bizarres » maintenant.

« Tu sais, dans le bon vieux temps, à partir de la deuxième semaine de tournage, tout le monde se saoulait le soir, et dînait et tombait en amour, les uns avec les autres. Et tout ça a cessé à cause des cellulaires. Vraiment tout le monde rentre à la maison et regarde son compte Twitter. C’est tellement triste. »

L’animateur Stephen Colbert lui a ensuite demandé : « S’il n’y avait pas de cellulaires sur les plateaux de tournage, il y aurait plus d’aventures ? »

Hugh Grant a répondu : « Oui, je pense. Quentin Tarantino a banni les cellulaires de ses plateaux de tournage, avec raison, et on me dit que les gens sur ces tournages se sautent les uns sur les autres ».

Hahaha, bien sûr, Grant nous donne une preuve de son humour pince-sans-rire. Mais quand il parle de la disparition d’une complicité entre les humains avec l’apparition des cellulaires, avouez qu’il a quand même raison !

LE CHIEN LA TÊTE À L’ENVERS

Une anecdote, en terminant... Deux fois par semaine, je suis des cours de yoga, pour fuir pendant 60 minutes le monde de fous dans lequel on vit.

De plus en plus, les yogis apportent leur cellulaire avec eux dans les cours ! Et l’autre jour, un @#$%$#@#$ de cell a sonné en plein milieu d’une pose, « le chien tête en bas ».

C’est le monde à l’envers : une source de stress en plein milieu d’un îlot de calme, de zen, de méditation.

Oooooommmmm... merde.