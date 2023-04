Transport collectif: selon un collectif citoyen, Lévis prend du retard en attendant un hypothétique 3e lien

L’administration Lehouillier néglige le transport collectif et actif, en misant tout sur un hypothétique troisième lien autoroutier, déplore un collectif de citoyens de Lévis, qui se désole du retard que prend leur ville.

Le Collectif Virage, un groupe de citoyens lévisiens qui fait la promotion de la mobilité durable par le transport collectif et actif, a publié une lettre ouverte dans laquelle il expose ses insatisfactions sur la façon dont l’administration du maire Gilles Lehouillier gère ces dossiers.

«Depuis l’annonce d’un projet de troisième lien autoroutier en 2017, Lévis semble avoir mis en suspens le développement de la mobilité durable sur son territoire, et tout le monde y perd», écrivent les auteurs. «Pendant que les élus provinciaux et municipaux font la promotion d’un tunnel autoroutier, Lévis développe la mobilité durable au ralenti». En entrevue au Journal, l’un des membres, Michel Bégin Lamy, souligne que le groupe est «loin d’être persuadé qu’il va y avoir un jour un tunnel pour les automobiles entre Québec et Lévis. S’il y en a un, ça ne sera pas avant une douzaine d’années».

Développement fulgurant

Et pendant ce temps, le développement immobilier se fait «à une vitesse folle».

Le Collectif Virage presse la Ville de Lévis de prioriser les projets de transport durable, comme les voies réservées sur Guillaume-Couture, un projet qui prend selon lui beaucoup trop de temps à se concrétiser. Les pistes cyclables sécurisées dans les quartiers devraient aussi être une priorité, tout comme les infrastructures piétonnières et un investissement accru dans le transport collectif. «La Ville de Lévis est vraiment une des villes qui investit le moins.»

«La Ville de Lévis mise sur le troisième lien. [De la part du maire], il n’y a pas de vigueur dans les demandes au gouvernement pour la mobilité durable. Il veut avoir le gros cadeau et n’est pas porté à demander pour le reste.»

Traversiers et ponts

Le Collectif Virage estime qu’il «est également temps que nos élus municipaux s’insurgent contre la détérioration du service de traversiers entre les deux rives du fleuve, et que ce service essentiel soit bonifié plutôt qu’amputé. Qu’ils se lèvent pour exiger des gouvernements provincial et fédéral l’entretien et la pérennisation des ponts de Québec et Pierre-Laporte. Ces trois liens sont pourtant la pierre angulaire des déplacements entre les deux rives».