Un départ canon orchestre la victoire du Drakkar

BAIE-COMEAU – Un départ canon a permis au Drakkar de Baie-Comeau d’égaler sa série huitième de finale à deux partout, mercredi soir, quand il a pris la mesure des Wildcats de Moncton par le pointage de 5-2.

Battus par le même pointage la veille, les Vikings du navire n’avaient pas le choix de rebondir et ils l’ont fait de brillante façon dès les premiers instants de la rencontre.

Les locaux ont frappé à la vitesse de l’éclair quand Marc-Antoine Séguin a ouvert la marque après deux minutes de jeu. Félix Gagnon, à la suite d’une belle feinte individuelle, a de nouveau soulevé la foule, 97 secondes plus tard.

Très intenses, les membres de l’équipage ont poursuivi sur leur lancée et ont retraité au vestiaire avec une avance de 3-0 après 20 minutes de jeu. Le Drakkar menait 4-1 après deux périodes.

« Les joueurs ont connu un bien meilleur début de match et cela a donné le ton. L’échec-avant a été efficace et, même s’il y a eu des moments un peu difficiles par la suite, ils ont bien respecté le plan établi », a commenté l’entraîneur-chef Jean-François Grégoire.

Après avoir vu l’ennemi réduire l’écart à deux buts au tout début de la troisième période, les locaux ont ensuite écopé de deux infractions consécutives, mais sont parvenus à tenir le coup.

« Les gars se sont impliqués. Nos défenseurs ont fait le travail. Il y a eu plusieurs dégagements à la suite de mauvaises décisions, mais cela fait partie de l’expérience des séries et c’est du bagage en banque. »

Première étoile

Première étoile de la partie, la recrue Justin Poirier a, une fois de plus, sonné la charge dans l’offensive des vainqueurs avec une performance d’un but et deux mentions d’aide.

« Avec la défaite de la veille, c’était important de vite réagir et d’éviter de se retrouver avec un recul de 3-1 dans la série. Nous avons suivi le plan et on s’est bien concentrés sur les petits détails », a reconnu l’habile numéro 9.

Après une première saison régulière de qualité, le patineur de 16 ans poursuit son brio en éliminatoires. « C’est sûr qu’il y a un peu plus de stress, mais j’essaye de garder mon calme en me disant qu’il s’agit d’un match comme les autres. »

En bref

Matyas Melovsky et Félix Gagnon, avec son deuxième de la soirée, ont complété le pointage pour les gagnants...Miles Mueller et Alex Mercier ont été les seuls à déjouer le gardien Olivier Ciarlo encore brillant dans la conquête...Les deux équipes se retrouvent, vendredi soir, pour le cinquième match de la série présenté sur la glace du centre Henry-Leonard.