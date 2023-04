Un proxénète récidiviste coupable d'avoir marchandé sa conjointe

Un pimp récidiviste a été reconnu coupable mercredi de traite de personne pour avoir marchandé les services sexuels de sa conjointe de l’époque, l’ayant prostitué jusqu’en Ontario pendant environ trois mois.

• À lire aussi: Un pimp de Québec de nouveau arrêté

• À lire aussi: 5 ans pour le pimp d’une ado de 15 ans

Le tribunal a reconnu la culpabilité de Joey-Brant Fournier dans sept des neuf chefs d’accusation qui pesaient contre lui pour avoir prostitué une jeune femme qui avait 23 ans au moment des faits.

La victime, qui était sa nouvelle conjointe, connaissait son passé, lui qui avait purgé une peine de cinq ans dans une autre affaire de proxénétisme. Lorsqu’elle le questionne sur le sujet, l’individu lui explique le fonctionnement, notamment quant aux annonces et aux tarifs.

Si c’est la plaignante qui a rédigé les annonces, qui les a publiées et qui discutait avec les clients, la juge Annie Trudel a estimé que le rôle de Joey-Brant Fournier n’en était pas moins important, lui qui était toujours présent et qui collectait l’argent amassé, en plus de violenter la jeune femme.

«Ces éléments démontrent incontestablement que l’accusé a emmené la plaignante à offrir des services sexuels», a conclu la juge.

Jusqu’en Ontario

L’homme a été jusqu’à conduire sa victime à Mississauga, en Ontario, sur une période de plusieurs semaines, pour qu’elle offre ses services.

La magistrate a expliqué dans sa décision que Fournier avait réveillé sa compagne un matin en lui disant qu’ils allaient faire une balade en voiture. En pyjama dans le véhicule, sans pièces d’identité, la victime a appris rendue à Trois-Rivières qu’ils mettaient le cap sur l’Ontario.

Arrivée sur place, le duo loue un condo où la jeune femme fera des clients durant plusieurs semaines, à un rythme de cinq à six par jour, ce qu’elle ne désirait pas.

«Elle explique qu’elle ne souhaite pas travailler autant, mais lui insiste et l’oblige à en faire plus», a décrit la juge, ajoutant qu’il était «indéniable» que Fournier l’avait transporté jusque-là pour «exercer un contrôle sur elle».

La prostitution s’était poursuivie dans une chambre de motel à leur retour au Québec. La femme avait décidé de porter plainte quand l’homme s’est mis à l’épier et à se présenter sur son nouveau lieu de travail.

Récidiviste

Le proxénète n’en est pas à ce premier dossier du genre, lui qui avait été condamné à une peine de cinq ans de détention en 2020. Il avait été arrêté en 2017 pour avoir recruté une adolescente de 15 ans qui était en fugue d’un centre jeunesse. La jeune femme est sortie marquée au fer rouge de sa rencontre avec Fournier.

«Elle se sent comme une poupée de chiffon lors des relations sexuelles complètes qu’elle a avec des inconnus qui ont marchandé son corps avec l’accusé et son complice, qui ont fait fi de sa dignité humaine», avait exposé à ce moment le juge Christian Boulet.

Le délinquant s’expose à nouveau à une longue sentence, puisque le Code criminel prévoit une peine minimale de quatre ans pour l’accusation de traite de personne. En plus de ce délit, Fournier a été reconnu coupable de voies de fait, de harcèlement et d’avoir tiré avantage de la traite de personne.

Il bénéficie toutefois d’un arrêt conditionnel sur les chefs de proxénétisme et d’avantage obtenus par la vente de services sexuels en vertu d’un arrêt empêchant les condamnations multiples, ces accusations rejoignant celles liées à la traite de personne.

Le dossier reviendra devant le tribunal dans deux semaines pour que soit fixée la date des observations sur la peine. Joey-Brant Fournier demeure détenu durant les procédures.