Une arène sur les stéroïdes: Robert Lepage et FLIP Fabrique s'associent dans la création

Robert Lepage signera la mise en scène d’une toute nouvelle création de FLIP Fabrique qui sera dévoilée au Diamant au printemps 2024. Un spectacle qui alliera cirque, théâtre et lutte.

Arène, titre de travail de cette collaboration, sera éventuellement présenté un peu partout au Québec et à l’étranger.

« Ça va être déjanté. Il va y avoir une arène traditionnelle, mais complètement sur les stéroïdes, des funambules, un annonceur qui va dans le plafond et une cage qui descend sur laquelle les gens pourront sauter dessus ? Est-ce que Rita, la madame fâchée qui donne des coups de sacoche sera présente ? », a lancé, avec enthousiasme Bruno Gagnon, directeur général et artistique de FLIP Fabrique, lors d’une conférence de presse au Diamant.

Bruno Gagnon frappe à la porte d’Ex Machina et de Robert Lepage depuis dix ans.

« Ça fait longtemps que je cours après Robert pour l’arrimage d’un projet. Les astres se sont alignés récemment », a-t-il raconté.

Lors d’une rencontre dans le bureau de Robert Lepage, au Diamant, le créateur et metteur en scène a lancé l’idée de la lutte comme pierre angulaire de cette collaboration.

Robert Lepage est très excité par ce projet. Ex Machina, qui travaille sur des coproductions internationales, souhaitait depuis longtemps faire un projet réunissant les forces vives qu’on y retrouve.

Plus grand que nature

« La lutte est probablement la forme d’art la plus théâtrale qui existe. La lutte est ce que le théâtre devrait être et ce que le cirque essaie d’être. Les spectateurs, lors des spectacles de lutte, répondent, se défoulent, réagissent et s’identifient. Tout est plus grand que nature », a-t-il fait remarquer.

Arène entrera en création à l’automne. Un atelier de travail a eu lieu en septembre dernier dans les locaux de la Caserne Dalhousie.

« Il y a beaucoup d’idées qui foisonnent. Le spectacle va se développer au cours de l’année », a mentionné Robert Lepage.

Arène mettra en vedette huit artistes-acrobates, qui ont commencé à apprivoiser la lutte avec des lutteurs professionnels.

« Ça ne sera pas uniquement des personnages colorés qui vont entrer dans l’arène pour se battre. Il va y avoir de la lutte à d’autres niveaux avec des couples qui vont se battre, des politiciens qui vont s’affronter et des gens qui luttent pour une cause. C’est un spectacle qui va être très théâtral et avec une histoire à raconter », a précisé Robert Lepage.