Une forme de vie après la vie

J’aimerais faire part à vos lecteurs et lectrices d’un geste d’une grande générosité que mon frère a posé en quittant cette terre, mais qu’on ne cite pas dans les annales parce que c’est fait anonymement et sans tapage publicitaire autour. Je me permets de vous en faire part, parce que je vous avais déjà entendue en entrevue parler de l’aide à mourir demandée par votre belle-sœur atteinte de sclérose. Une cérémonie à laquelle vous aviez assisté d’ailleurs.

Également affecté par une maladie dégénérative, mon frère a aussi demandé l’aide à mourir, avec une couche en plus puisqu’il en a profité pour faire le don de ses organes encore en bon état. Malgré la peine qu’on avait de le voir partir dans la jeune cinquantaine, on a eu le soulagement de savoir qu’il allait continuer à survivre dans le corps de ceux qui allaient en hériter pour survivre en meilleur état.

Anonyme, par respect pour mon frère

Je lisais d’ailleurs dans un quotidien il y a quelques mois que dans son bilan de 2022, Transplant Québec notait que « 15 % des donneurs d’organes en 2022 avaient eu recours à l’aide médicale à mourir ». Saluons bien bas le geste de votre frère.