Yvon Charest et Jackie Smith démissionnent du comité directeur

Au cours des dernières semaines, l’homme d’affaires, Yvon Charest, et la cheffe de Transition Québec, Jackie Smith, ont discrètement démissionné du comité directeur du tramway en regrettant que ce dernier ne se soit plus réuni depuis mars 2022. L’administration Marchand a toutefois minimisé la portée de ces départs et a annoncé que le mandat et la composition de ce comité pourraient être revus.

« J’ai lu [le 10 mars] que la Ville allait tenir un comité plénier sur le tramway le 17 avril. Quand j’ai vu cette annonce-là, je me suis dit : Honnêtement, ça fait un an que le comité ne s’est pas réuni. Alors, à quoi sert ce comité? Ça ne donne rien que je laisse mon nom sur un comité qui ne se réunit pas », a affirmé M. Charest au Journal, mercredi matin.

Selon lui, « il faut appeler un chat un chat. Un comité qui ne se réunit pas depuis un an est un comité qui n’existe pas. Point final ».

Ce dernier a toutefois affirmé ne pas être déçu de cette situation. « Chaque administration décide de la façon de gérer le projet, a-t-il relativisé. Notre comité a été créé en premier puis, après ça, il s’est créé un comité plus petit [le comité de réalisation] qui se réunit beaucoup plus fréquemment pour regarder ça. Et là, il va y avoir un comité plénier [le 17 avril ] avec les élus. J’ai compris, entre les lignes, que le comité directeur, qui a été central au début, a été remplacé par d’autres choses. »

M. Charest, qui est par ailleurs président du conseil d’administration du groupe pro-tramway « J’ai ma passe », assure demeurer un ardent défenseur du mégaprojet.

Photo d'archives, Stevens LeBlanc

Mandat revu

Dans la foulée du départ de M. Charest, la conseillère municipale de Limoilou, Jackie Smith, a également claqué la porte du comité directeur tout en affirmant être toujours favorable au tramway.

« En quoi est-ce un comité directeur? Cet intitulé induit l’idée que les membres de ce comité ont une quelconque influence sur la gestion du dossier du Tramway. Or, nous ne nous sommes pas réunis depuis plus d’un an, alors que nous traversons une période charnière concernant la réalisation du projet qui nous concerne » a-t-elle écrit dans sa lettre de démission.

Appelé à réagir, Thomas Gaudreault, attaché de presse du maire Marchand, a rappelé qu’il existe deux comités autour du tramway. « Le comité de réalisation se réunit toutes les deux semaines pour exercer un suivi rigoureux des enjeux. Le comité de direction est une tribune consultative qui a joué un rôle important dans la phase de planification du projet pour en arriver à une conception de référence », a-t-il expliqué.

D’après lui, « à l'étape où les appels de proposition matériel roulant et infrastructures constituent les principaux enjeux du projet, il n'est pas anormal que le comité de direction ne soit pas régulièrement sollicité. Nous aurions souhaité réunir le comité de direction avant le plénier. Avec les deux départs annoncés, il nous a semblé pertinent de prendre le temps de réfléchir à la composition et au mandat du comité avant d'aller plus loin ».

Photo d'archives, Jean-François Desgagnés

« Mascarade de consultation »

Dans sa lettre, Jackie Smith soutient que « les membres de ce comité ne sont pas consultés et leurs recommandations ne sont pas prises au sérieux, les décisions et résultats d’études liés au tramway sont rendus publics avant même qu’ils leur soient présentés. Nous avons donc l’impression de siéger dans une coquille vide plutôt que dans un comité directeur ».

Affirmant avoir « un important malaise quant aux décisions qui sont prises depuis un certain temps », Mme Smith a notamment évoqué le choix de bâtir le garage en milieux humides dans l’ouest de la ville ainsi que « la mascarade de consultation sur la station de Saint-Charles-Garnier ».

« Après avoir consulté les citoyens, nous avons ignoré leur choix de garder les arbres et de retirer les voies automobiles. Le choix retenu a complètement occulté l’option d’une rue partagée qui a pourtant été présentée aux citoyens », a-t-elle déploré.