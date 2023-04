MERCIER, Jeanne-D'Arc



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 24 mars 2023, à l'âge de 97 ans et 7 mois, est décédée madame Jeanne-D'Arc Mercier, épouse de feu Maurice Lessard, fille de feu Louis-Georges Mercier et feu Berthe Rousseau. Elle demeurait à Lévis. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Gérard (Johanne Beaupré), Mariette (Jean Breton), Henriette (Jean-Marc Martel) et Huguette; ses petits-enfants : Bruno, Mélissa, Marie-Eve, Marilyn, Mathieu, Martin, David et Pier-Luc; ses arrière-petits-enfants : William, Zachary, Emy, Elisabeth, Marie, Benjamin, Gabriel et Logan; ses frères et soeurs : feu Marie-Paule (feu Bernard Clouston), feu Liliane (feu Claude Gaumond), Rose-Aline (feu Léopold Guay) et Valérien (feu Claudette Patry); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Lessard : feu Fernand (Thérèse Leblanc), feu Roland (Augustine Poulin), Aline (feu Oliva Simoneau), Jeannine (feu Gérard Leblanc), feu Laurette (feu Fernand Roy), Denise (Roland Turgeon), Clément, feu Louisette (Fernand Frenette), feu Monique (Jacques Côté), Normand, feu Lorraine (Serge Forest), Dorisse (Eloi Martineau) et feu Christiane (feu Rock Rousseau); ainsi que feu Lise Clouston, qu'elle considérait comme sa fille; et plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Mille mercis au personnel des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis, du CLSC et de la Seigneurie de Lévis et une mention toute spéciale à la résidence Monseigneur Bourget. La famille vous accueillera aule vendredi 7 avril à compter de 18 h jusqu'à 21 h, ainsià compter de 9 h.